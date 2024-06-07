對東南亞關稅假期結束 美太陽能板裝置將現半年榮景

關稅假期結束，業者有180天時間消耗儲存的大量太陽能板。（路透）

美國對東南亞 太陽能板的兩年關稅 假期於6日到期，項目開發商必須在年底前使用在此期間免稅儲存的大量設備。

這種動態可能會導致本已炙手可熱的美國太陽能裝置出現小規模榮景，但同時也會惹惱新興的美國製造商。

根據能源諮詢公司Clean Energy Associates，自從拜登 總統於2022年取消對馬來西亞、泰國、柬埔寨和越南的關稅以加快國內製造業以應對氣候變遷以來，美國太陽能開發商在美國倉庫累積了約35吉瓦(GW)的進口太陽能板。

研究公司Wood Mackenzie指出，這幾乎相當於美國2024年全年的太陽能裝置容量。

據了解，絕大多數庫存來自這些特定國家。一旦關稅於6月6日恢復實施，企業將只有180天的時間使用東南亞庫存，否則將需要支付關稅。

Wood Mackenzie表示，各家企業已經大幅增加了專案建設。第1季公用事業規模裝機量飆升135%，達到9.8吉瓦。

產業組織太陽能產業協會(SEIA)供應鏈和貿易資深副總裁艾廷格表示：「臨時關稅暫停措施確保了太陽能組件的充足供應，以滿足增加潔淨能源部署的需求。」

正在尋求對東南亞進口產品徵收新關稅的美國太陽能製造商律師表示，期望在未來6個月內用完所有庫存是不切實際的。

Wiley Rein的貿易律師布萊特比爾(Tim Brightbill)表示：「暫停關稅導致了今天的庫存激增和過剩，也導致市場價格暴跌50%，損害了美國太陽能面板業。」

面板過剩代表了產業的逆變。直到一年前，由於新冠疫情以及對與強迫勞動相關的太陽能設備的擔憂等原因，該產業一直在供應緊張的情況下苦苦掙扎。

標普全球市場情報(S&P Global Market Intelligence)的數據顯示，自2023年初以來，太陽能板進口量激增，今年第1季成長近14%，其中88%來自特定國家。這些關稅意在針對那些被發現轉由這4個東南亞國家進口以規避美國對中國商品徵收關稅的公司。