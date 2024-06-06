輝達市值破3兆 AI晶片市占率8成 超越蘋果僅次微軟

輝達在黃仁勳領導下，市值突飛猛進，超越蘋果成為市值第二大企業。（路透）

隨著投資人繼續押注這家推動人工智慧(AI )熱潮的晶片製造商，輝達 市值正式超過蘋果。現在它是市值第二高的美國上市公司，僅次於微軟 。

輝達6日上漲5.16%，市值達到3兆元的里程碑。截至收盤，輝達的市值為3.019兆元，而蘋果市值為2.99兆元。微軟是最有價值的美國上市公司，市值為3.15兆元。

自輝達5月公布第一季財報以來，該公司股價已上漲超過24%，並且自去年以來一直在大幅上漲。該公司估計在資料中心AI晶片市場占有80%的比率，吸引了大型雲端供應商數十億元的支出。

投資人也越來越放心，輝達對少數雲端公司的銷售額可以持續大幅成長。最近一季，包括GPU銷售額在內的資料中心業務收入年增427%，達到226億元，約占公司整體銷售額的86%。

與此同時，蘋果股價今年僅上漲約5%，因為這家iPhone製造商的銷售成長近幾個月陷入停滯。蘋果在最新一季財報中表示，整體銷量年減4%，iPhone銷量較去年同期下降10%。蘋果面臨策略問題以及中國需求、製造以及對其新款虛擬實境頭盔Vision Pro的不同反應等問題。

蘋果是第一家市值達到1兆元和2兆元的公司。它長期以來一直保持著美國最有價值公司的稱號，但今年稍早被微軟超越。微軟也受惠於投資人對AI基礎設施的需求。

輝達的股票波動性比蘋果更大。成立於1991年的該公司主要定位於遊戲，銷售用於玩3D電腦遊戲的硬體。最近，它出售加密貨幣挖礦晶片和雲端訂閱服務。

隨著AI業務的發展，輝達的股價呈現拋物線式成長。過去5年上漲了3290%以上。該公司於5月宣布進行10比1的股票分割。