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Lululemon調高全年獲利展望 盤後股價大漲近10%

編譯葉亭均／綜合外電
高檔運動服飾商Lululemon Athletica調高全年獲利展望，盤後股價大漲近10%。(路透)
高檔運動服飾商Lululemon Athletica調高全年獲利展望，盤後股價大漲近10%。(路透)

加拿大瑜珈運動服飾商露露檸檬（Lululemon）周三調高全年獲利展望，而且上季盈餘狀況優於市場預期，消息激勵Lululemon股價在盤後一度大漲13%。

Lululemon現在預期全年每股盈餘會比先前看法高27美分，而且高於分析師預期；在截至4月28日止的第1季度，獲利也高於預期，達每股2.54美元，高於市場預估的2.38美元，營收則達22.1億美元。Lululemon也將庫藏股計畫規模擴大10億美元。

消息激勵Lululemon股價一度大漲13%，稍後漲幅收斂至9.7%，報每股338.23美元。該公司股價今年來截至5日收盤已重挫40%。

上季銷售大致與預期持平，Lululemon也將全年營收財測維持在多達108億美元。雖然在美國第1季同店銷售持平，但在國際市場成長25%，延續該品牌在中國大陸等市場加速成長，但在美國銷售動能降溫的趨勢。

Lululemon執行長麥唐諾（Calvin McDonald）受訪時表示，美國消費者「仍在支出，但我想他們現在比較精打細算」。他將該品牌調高獲利展望歸因於利潤率較高的產品銷售更佳。

Lululemon已投資於展店、供應鏈改善與國際廠房。海外市場在該公司業務的占比正在擴大，目前營收占比約21%，但主管們預期，長期而言，占比將達到50%。

在上一季，麥唐諾曾表示，Lululemon上季見到美洲市場的消費者情勢變化，但公司沒有抓住機會，原因是店內沒有合適的尺寸和顏色，因而衝擊銷售。這項問題在第1季度持續存在。

麥唐諾說，緊身褲的色系太少，客戶想要款式的尺寸再度缺貨。他預期下半年庫存狀況會改善。此外，Lululemon在7月將推出採用氫紗線製成的新型緊身褲。該公司希望希望體適能訓練和高爾夫領域的產品能吸引更多男性消費者。

新冠疫情時期，許多消費者轉向更休閒的服飾，導致美國多家成衣業者陷入困境，但Lululemon近幾年來維持強勁銷售。不過，該公司揭露Lululemon美國門市客流量下滑後，市場擔心業績成長減緩。對此，麥唐諾表示在上季，美國門市客流量是成長的。

疫情 投資 供應鏈

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