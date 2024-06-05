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美股最錢線/ 大型高權重股 扭曲史指表現

財經新聞組／綜合報導

過去一年，像是輝達、微軟、蘋果和谷歌等科技「七巨頭」在人工智慧(AI)熱潮催化下領漲美股。但由於大型股和中小型股在利率敏感度上存在顯著的分歧，史坦普500指數整體表現和等權指數表現可謂冰火兩重天。美股並非未受聯準會貨幣政策影響，只是這種影響被超級權重股扭曲了。

截至31日，史指今年漲幅超過10%，而等權指數漲幅還不到5%。

從對利率的敏感度來看，史指的變動與美債殖利率的關聯性遠低於等權指數；等權指數主要反映史指成分股的平均表現。目前兩者的差距處於1999年以來的最高水準。

媒體分析指出，如果將市場按規模分為十等份，隨著公司市值的增加，各組本益比也呈現相對穩定上升趨勢。市值最高的科技巨頭遠期本益比高達21倍；中型股的遠期本益比為18倍，也高於歷史水準。

原因很簡單，大型科技股有龐大的現金部位，而且可以為債務鎖定低利率，甚至可以坐享高利率的利息收益。中小規模企業則現金部位不足，需要發行債券，所以更容易受到高利率影響。今年以來小型股羅素2000指數只上漲1.6%，遠落後於史指。

投資人對利率「更高更久」的擔憂使他們傾向於遠離史指中市值較小的成分股。例如，30日史指只有139檔成分股下跌，多數股票上漲，但在大市值權重股拖累下，大盤卻收跌0.6%。

現在來看，史指中最便宜的50檔股票，遠期本益比中位數只有15倍，大約和疫情後美股最低迷時期大盤的本益比一致，稱得上非常便宜。

分析家預計，一旦降息開始，高利率的壓力減輕，小型股可望急起直追，趕上大市值權重股的漲幅。（財經新聞組）

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