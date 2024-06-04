美銀：晶片業牛市將持續到2026年中 帶旺3題材同受惠

美銀分析師認為，半導體牛市還在初期階段，仍有理由續站多方，並喊出晶片股有可能旺到2026年中。（路透）

人工智慧（AI ）熱潮狂燒，帶動費半指數今年來大漲26%，升幅超越史坦普500指數，究竟晶片 股還能不能買？美國銀行（BofA）認為，半導體牛市還在初期階段，儘管美國大選等因入可能會導致拉回，但仍有理由續站多方，並喊出晶片股有可能旺到2026年中。

Business Insider報導，美銀分析師表示，晶片業經歷低潮後，通常會走多十個季度，這個趨勢才剛剛開始。

美銀寫道：「當前的上行周期始於2023年下半，現在才來到第三個季度，暗示可能會一路走強到2026年中。然而，晶片股（費半指數）會在周期轉變前6~9個月，改變走勢，因此半導體股或許會在2025年下半的某個時間觸頂，距今大約還有一年」。不只如此，半導體熬過去年的庫存修正後，將加速成長，2025年預料會繳出兩位數的銷售增幅。

美銀指出，有三個投資題材可以參與漲勢，分別是雲端 運算、車用、與晶片製造複雜性相關的類股。

以雲端運算而言，美銀預料，輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）都有很多上行空間，各地增建AI資料中心，為輝達硬體提供強勢需求。美銀說，資料中心系統在全球資訊科技（IT）開支中， 比重約達5%、或2,600億美元，到2028年前，可能會跳增至3,600億美元。

車用方面，晶片在車業的重要性與日俱增，應該有助於提振恩智浦半導體（NXP Semiconductors）等的股價。美銀說：「工業/車用晶片股沒那麼擁擠，並提供AI以外的多元配置，2025年的比較基期又低。」

最後，半導體製造的複雜性日增，支持此一產業不斷攀升的估值，如晶片設備製造業者科磊（KLA）與IC設計自動化軟體大廠新思科技（Synopsys）。