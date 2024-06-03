蘋果股價今年終於由黑翻紅 市場樂觀AI布局重拾信心

蘋果今年以來的股價表現，終於在3日轉正。 (美聯社)

蘋果（Apple）今年以來的股價表現，隨著周一（3日）收漲終於轉正。這是投資 人對這家iPhone 製造商信心改善的最新跡象。

蘋果股價周一收盤上漲0.93%至194.03美元，連續第六個交易日上漲，使得今年股價上漲0.8%。5月時，蘋果股價努力追趕，上漲約13%，創造了2022年7月以來最大單月漲幅。

不過蘋果股價表現仍然落後其他大型科技股。蘋果股價今年先前曾經一度下跌14%，最近慢慢漲回來之後，接近了3兆美元市值門檻。蘋果自今年1月以來，還沒能收在這個門檻之上。那斯達克100指數今年上漲了近11%。

近期支撐蘋果的力道來自5月初蘋果公布財報，當時發表樂觀財測，緩和了投資人對公司成長趨勢以及中國大陸市場銷售的擔憂。蘋果同時也宣布美國史上最大庫藏股計畫，將買回價值1,100億美元的自家股票。

投資人也日益看好蘋果今年iPhone新機將整合AI 、進而帶動用戶換機潮，催化營收成長。蘋果更多AI相關策略細節，預期會在下周一（10日）的全球開發者大會（WWDC）上公開。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）說：「AI技術導入蘋果生態系後，將能為服務和iPhone等硬體帶來豐富的獲利機會。」

彭博新聞最近報導，蘋果與OpenAI接近談妥在iPhone新的作業系統中使用ChatGPT功能。蘋果也同時也與Google母公司Alphabet磋商，有意在iPhone裡採用Google的Gemini AI引擎。