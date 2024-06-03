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搶到閃崩99%的波克夏A股也沒用 紐交所：交易通通無效

編譯葉亭均／綜合外電
巴菲特的波克夏公司A股股價受到紐約證交所技術故障問題影響，盤中一度閃崩99%。（美聯社）
巴菲特的波克夏公司A股股價受到紐約證交所技術故障問題影響，盤中一度閃崩99%。（美聯社）

「股神」巴菲特的波克夏公司A股一股股價高達63萬美元，周一（3日）盤中卻一度崩跌超過99%。不過，自以為買到了一生難得的波克夏A股的投資人要失望了，因為紐約證交所以技術故障為由，取消相關交易。

根據一封電子郵件，紐約證交所與其他未上市交易特權（UTP）交易所已裁定撤銷美東時間3日上午9時50分至9時51分期間，波克夏公司所有價格為603,718.30美元或以下，與CTA SIP問題相關的錯誤交易。

波克夏A股票的交易在美東時間上午9時50分暫停交易，當時報價185.10美元，與上周五收盤價627,400美元相比，崩跌超過99%。在恢復正常交易後，波克夏A股3日收盤上漲0.6%至每股631,110.12美元。

在周一開盤後跌幅在99%左右的股票還包括巴里克黃金公司（Barrick Gold）、蒙特婁銀行 （Bank of Montreal）和核反應爐開發商NuScale Power。受影響的股票在尾盤恢復交易，價格也恢復到較為正常的水準。

稍早紐約證交所發言人說，由於播報紐約證交所上市證券價格的主要數據源出現技術問題，周一早盤有多達40檔上市股票和ETF暫停交易。該數據源被稱為證券資訊處理器（SIP），由紐約證交所的一個分支機構運營。許多券商和金融數據提供商使用SIP的數據來顯示當前的股價。

發言人表示：「接近午盤時，問題得到解決，受影響的股票恢復交易。」

負責監管SIP的產業協會Consolidated Tape Association在網上發出公告，表示故障可能與新發布的軟體有關。該協會說，在上午出現問題後，SIP運營商從使用舊版軟體的備份設施重啟了數據發送，因而解決了問題。

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