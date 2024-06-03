美國散戶水餃股過熱超越特斯拉和蘋果 現泡沫警訊

美國散戶近日熱炒雞蛋水餃股。(路透資料照片)

美國散戶熱炒雞蛋水餃股，上個月當紅水餃股的股票交易量，超越特斯拉 和蘋果，部分專家警告，這代表股市過熱、出現泡沫。

英國金融時報報導，據芝加哥選擇權交易所全球市場（CBOE Global Markets），以股票買賣數量來看，5月美國交易量前十大的個股，有七檔是股價不到1美元的水餃股，這七家公司沒有一家是處於獲利狀態。

名不見經傳的公司出現龐大交易量，代表散戶對銅板股興趣再起，相信能靠此種股票一夕致富。喬治城大學財經教授安傑說：「市場浮現泡沫時，投機泡沫也會湧向水餃股，這是市場觸頂的典型跡象。水餃股往往極度波動，能迅速賺進或輸掉大筆銀子，會招來投機欲望。」

5月交易量居首的是廢金屬商Greenwave，該公司在外流通股數為5.88億股，該月日均交易量5.1億股。該公司這段期間市值上沖下洗，擺盪在400萬~1.59億美元之間。

投資人追捧水餃股時，正值迷因股如遊戲驛站（GamesSop）與連鎖影院AMC再次翻紅，AMC是5月交易量第六大的個股，交易量為近來平均值的七倍以上。

盈透證券（IB）首席市場策略師索斯尼克表示：「水餃股不同於迷因股風潮，但兩者有相似之處，即人們無視基本面，追逐報酬。」他認為銅板股當道，象徵市場變得非常泡沫。

個股股價若低於1美元一段時間，可能會遭證交所下市，因此法人往往不會敲進。水餃股交易量暴增，讓外界擔心這些股東的籌資手段以及為了遵守維繫上市規定所帶來的影響。

舉例來說，上月交易量最大的個股中，有好幾檔發售新股。這些公司大多發行可轉債，能以低於市價的價格轉成股票，新股遭轉售時，會稀釋現有股權，並推升交易量。

電動車廠法拉第未來是5月交易量第二大個股，該公司去年年報顯示，僅賣出四輛車，並警告倘若無法取得額外資本，可能會聲請破產 保護，但該公司上月股價暴衝1,222%。

Reddit等社群網站 貼文指出，法拉第在外流通股票數量變化激烈，從去年11月的5,700萬股，今年2月升至14億股，該公司隨後合併股票，將三股併成一股，最新文件顯示在外流通股數為4.4億股。

銅板股常會執行股票合併，以拉高股價，避免遭到下市。據數據公司Wall Street Horizon的資料，今年來已有70多家公司宣布要股票合併。