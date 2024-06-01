SalesforceQ1股價暴跌20% 對併購持開放態度

Salesforce股價出現如此大幅度的單日下跌，還是在小布希 的第一個總統任期內。

Salesforce 30日發布第1財季業績和財報電話會議評論後，股價下跌20%，為2004年7月以來最糟單日走勢。

這家雲端 軟體供應商的高層在財報電話會議上指出「客戶保守的採購行為」，包括「交易周期延長、交易壓縮和嚴格的預算審查」。

RBC分析師加魯利亞(Rishi Jaluria)將財報結果描述為「真正的未達預期」。

他指出，「目前的環境的確很艱難。」「雖然已經出現一些回春，但現在軟體的宏觀環境真的非常非常艱難，我認為這一點非常清楚。」

隨著成長趨勢放緩，部分華爾街分析師擔心Salesforce可能會重現其豐富的收購歷史，以啟動更多成長。

CFRA分析師齊諾(Angelo Zino)表示：「顯然，只要看看外面的投資 界，它們不希望在Salesforce內部進行任何類型的大規模併購。」「但若觀察近幾個月的傳言，看來Salesforce可能正在尋求併購，以重振公司內部的成長。」

他補充指出，「讓我們拭目以待。」「但我認為，對於該股的投資人來說，這絕對是一個風險。」

這家總部位於舊金山的公司過去的收購包括以270億元收購Slack、以150億元收購Tableau，和斥資60億元收購MuleSoft；這些只是過去10年中比較大型的收購案。

在財報電話會議上，Salesforce執行長貝尼奧夫(Marc Benioff)表示，該公司對另一次大規模收購持開放態度，這與去年他表示公司將暫停數十億美元交易的態度有所不同。

他表示：「我們一直在關注下一個創新水平。但正如我們所承諾的，如果真的在考慮大規模收購，我們將確保不會稀釋我們的客戶，反而是會增值。我們也會迅速放棄那些不太有信心或對其不太信任的公司。」