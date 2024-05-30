通膨重要線索 美貨幣供給M2一年多來首見年增幅

美國4月份廣義貨幣供給量M2較去年同期增加0.6%，是2022年11月來首見年增幅。(路透)

美國貨幣 供給量的軌跡發生重大變化：最新數據顯示，4月份M2較去年同期增加0.6%，是一年多來首見年增幅。

M2衡量的貨幣供給量包括貨幣、硬幣、銀行儲蓄 存款、貨幣市場共同基金餘額等等，可以反映通膨的壓力。

這次的小幅成長是2022年11月以來首見。M2供給減少，與聯準會 對貨幣緊縮政策開始從金融體系抽走資金的說法吻合，而M2出現最大減幅（4.5%）的時機恰好是一年前。

雖然M2好幾個月都出現年減幅，卻一直穩站在20兆美元以上，目前的20.86兆美元遠遠高於疫前。市場上對於貨幣總量異常偏高的論調從未改變，

這是因為聯準會在疫情肆虐時，向經濟注入了大量現金，包括央行的購債計畫、政府的經濟刺激支票，以及慷慨的商業貸款。M2最近回升，表明仍然有過多的資金追逐太少的商品和服務。

德意志銀行全球經濟主管Jim Reid周三撰寫研究報告說，過剩的流動性和儲蓄仍可能滲透到整個金融體系。他認為這是經濟成長的正面訊號。

金融體系有超額資金可能加劇通膨，而聯準會官員正在等物價年增率重返2%目標才會降息。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）上周在佛羅里達州召開的一場會議上說，「數據好壞參半」，可能要比先前以為的還要等更久。

但根據巴隆周刊（Barron's），高盛集團在內的策略師指出，易於修正的M2不是可靠的指標。投資人不必過度解讀。

隔夜逆回購機制的用量是更受青睞的指標。目前，該機制的現金總額為4,590億美元，遠低於一年前2.6兆美元的峰值。然而美銀證券Michael Gapen在內多位經濟學家指出，基本上已停止下降。2月以來一直保持在4,000億至5,000億美元間。

再加上標普500指數較10月低點大漲28%，充分證明資金仍在系統中流動。這對聯準會來說不是什麼好事。