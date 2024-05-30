蘋果下月在馬國開設專賣店

蘋果公司計畫下個月在馬來西亞開設第一家專賣店，凸顯了該公司將進一步進軍中國以外的亞洲地區。該店將位於馬來西亞首都吉隆坡的The Exchange TRX購物中心。這家蘋果專賣店將於當地時間6月22日上午10點開放。由於中國當地廠商、尤其是華為的競爭日益激烈，蘋果最近在中國陷入困境。蘋果去年在印度開設第一家專賣店，因印度是iPhone的重要製造中心。蘋果並未在馬來西亞生產iPhone，但在當地生產一些Mac機型。

普華永道成OpenAI 最大客戶

《華爾街日報》報導，根據最新協議，會計巨頭普華永道(PwC)將成為OpenAI企業產品的最大客戶和首家經銷商。普華永道將推出ChatGPT Enterprise，這是OpenAI針對大型企業的聊天機器人版本。該會計師事務所將向其7.5萬名美國員工和2.6萬名英國員工提供ChatGPT Enterprise。報導引述普華永道發言人的話指出，OpenAI協議是普華永道先前宣布投資10億元用於產生AI技術的計畫一部分。

傳康菲石油 洽談收購馬拉松

知情人士透露，康菲石油公司(ConocoPhillips)正在就收購馬拉松石油公司進行深入談判；這將擴大美國石油和天然氣產業的整合浪潮。《金融時報》報導，康菲石油的全股票收購提議將使馬拉松石油公司的估值達到171億元，高於其約150億元的市值。若是納入幾乎完全專注於美國的馬拉松，將擴大康菲的美國頁岩油田勢力範圍從德州到北達科他州。這也是近年來一系列大型協議之一；大型原油生產商試圖降低成本、並看好油氣需求未來幾年繼續強勁。

利率 升 房貸需求3個月新低

在5月大部分時間短暫回落後，房貸利率上周再次開始回升。這對數周以來不斷增強的房貸需求產生了直接影響。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.01%升至7.05%；這是4個星期以來房貸利率首次上漲。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周下降了5.7%，為近3個月來的最低水平。處於小幅復甦階段的再融資需求本周暴跌14%，但仍較一年前同周高出 12%。購屋房貸申請本周下降1%，比一年前同周下降10%。