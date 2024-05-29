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批「WeWork不切實際擺脫破產」 創辦人放棄回購

財經新聞組／綜合報導

諾伊曼(Adam Neumann)告訴《紐約時報》Dealbook，他已經終結重新收購WeWork的計畫，因為這個他共同創立的公司選擇以「不切實際」的方式擺脫破產

諾伊曼​​的新房地產企業Flow Global今年稍早出價超過5億元收購WeWork及其資產。

諾伊曼在給DealBook的聲明中表示：「幾個月來，我們一直試圖與WeWork進行建設性合作，制訂一項能夠使其蓬勃發展的戰略。」「相反地，該公司似乎正在擺脫破產，其計畫似乎不切實際，也不太可能成功。」

他之前曾表示，WeWork拒絕參與談判，而是尋求利用其破產法庭案件作為「橡皮圖章」，將公司的控制權移交給「精心挑選的買家」。

WeWork成立於2010年，徹底改變辦公市場，以較長的租約租賃大型物業，然後將其出租給多家尋求彈性工作空間、短期安排的小型企業。

WeWork最初被視為市場顛覆者，其商業模式不受財產所有權的阻礙，但它迅速擴張，現金消耗無法跟上債務支付。

該公司擁有價值超過130億元的長期租賃，並於2023年根據美國破產法第11章申請破產保護，以重新協商這些協議。

2019年，由於投資人對虧損和其領導力日益擔憂，公司上市嘗試失敗，諾伊曼被趕下台。

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