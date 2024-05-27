乙太幣七天狂漲26% 投資人押注將衝上5,000美元創新高

投資人正押注第二大加密貨幣乙太幣將衝上5,000美元，並創下歷史新高。(路透)

投資 人正押注第二大加密貨幣乙太幣 將衝上5,000美元並創歷史新高，反映美國監管機構意外政策轉向，可望放行乙太幣現貨ETF上市將帶來後續利多，儘管關於這類產品需求強度的問題依然環伺。

美國證管會（SEC）的政策轉向，帶動乙太幣在截至26日的七天內大漲26%，締造2021年出現加密多頭市場以來最大單周漲幅。

投機炒作人士可能受到歷史經驗鼓舞：美國現貨比特幣 ETF在1月獲得核准上市後，這類ETF已積累590億美元資產。然而，乙太幣知名度不如比特幣，因此更難以分析投資人對曝險在乙太幣ETF的興趣。

除此外，現貨乙太幣ETF將不會參與質押，後者是藉由承諾投入乙太幣來維繫乙太坊區塊鏈的運作來賺取獎勵。因此，投資人可能寧願直接持有乙太幣，因而減損了投資現貨乙太幣ETF的興趣。

SEC上周核准多家交易所掛牌乙太幣現貨ETF，為稍後上市鋪路，但貝萊德、富達等基金發行業者若要推出乙太幣現貨ETF，仍得等待SEC進一步核准，而且時間未明。

乙太幣在28日盤中報價3,890美元，比特幣則略跌至69,308美元。

Pepperstone集團研究主管威斯頓在報告中表示：「乙太幣仍可能上漲，而拉回時就是買進機會。」

乙太幣今年來已上漲超過70%。根據Deribit交易平台的數據，目前做多的選擇權空，最受歡迎的是押注乙太幣上漲至5,000美元或更高，等同是押注幣價將超越2021年11月創下的4,866美元歷史最高紀錄。

另外，利用選擇權價格衡量預期未來30天價格波動的T3乙太幣波動指數與比特幣類似的波動指數差距已擴大到至少2023年初以來最大，這代表投資人預期乙太幣的波動程度將高於比特幣。

一些分析師把芝加哥商品交易所（CME）的乙太幣期貨，視為是觀察美國投資機構對受監管加密貨幣曝險胃納的窗口。目前，CME乙太幣期貨的未平倉合約數正在增加，但規模仍遠比CME比特幣期貨來得小，顯示較少機構投入乙太幣或期望的乙太幣ETF。