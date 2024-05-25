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生成影音需求旺 黃仁勳：AI下件「大事」來了

國際中心／綜合報導
輝達執行長黃仁勳預期，影音AI新模型將為GPU帶來更多訂單。（歐新社）
輝達執行長黃仁勳預期，影音AI新模型將為GPU帶來更多訂單。（歐新社）

在大型科技公司紛紛推出聊天機器人刺激需求激增之後，美國人工智慧（AI晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預期，能夠創建影音並進行類人語音互動的AI新模型，將會為其繪圖處理器（GPU）帶來更多訂單。

黃仁勳22日接受路透訪問時說，「生活有許多資訊必須以影音為基礎、以物理學為基礎。因此，這是下一件大事」，「你已經有了3D影音，還有一大堆正在學習的東西，所以這些系統將相當龐大」。

訓練和運作先進AI系統，需要更強的運算能力，帶動對輝達Grace Hopper晶片（例如H200）的需求；H200晶片先被用於OpenAI的GPT-4o多模態模型，能夠逼真語音對話，也能跨文字與圖像互動。除了OpenAI，Google和臉書母公司Meta Platforms等輝達其他客戶都已發表AI圖像或影音生成平台。

Hargreaves Lansdown股票分析主管納桑（Derren Nathan）認為，這類需求基礎廣泛，大型語言模型需要愈來愈多的多模態，不僅能理解影音，還能理解文字、語音、2D和3D圖像。

用於汽車業的影音AI模型，也逐漸成為輝達晶片需求的一大驅動力。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）日前說，特斯拉已將其用於AI訓練的處理器集群擴大到約3.5萬組H100晶片，以實現自動駕駛。她說，汽車業有望成為今年輝達資料中心業務中，規模最大的企業垂直市場。

輝達日前公布的超亮眼上季財報與今年財測，帶動該公司股價23日收盤大漲逾9%，同日標普500指數卻下跌0.7%，兩者的背離程度為八年來最大。

上次輝達股價漲逾7%、標普500指數跌至少0.5%，已是2016年5月13日，當時輝達市值只有223億美元，相較下，目前已暴增至2.55兆美元。

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