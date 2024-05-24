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輝達漲幅超過延後降息之憂 那指收於歷史新高

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輝達漲幅超過延後降息之憂 那指收於歷史新高

財經新聞組／即時報導
那斯達克指數收於歷史新高，因晶片製造商輝達的漲幅超過對聯準會將延後降息的擔憂。（路透）
那斯達克指數收於歷史新高，因晶片製造商輝達的漲幅超過對聯準會將延後降息的擔憂。（路透）

那斯達克指數收於歷史新高，因晶片製造商輝達的漲幅超過對聯準會將延後降息的擔憂。

史坦普500指數上漲36.88點或0.7%收5304.72點；那指上漲184.76點或1.1%收1萬6920.79點。道瓊工業指數微升4.3點或0.01%收3萬9069.59點。

本周史指小漲0.03%。以科技股為主的那指表現優於大盤，上漲1.41%。同時，道指下跌2.33%，為5周來首見。

輝達上漲2.57%，因其重磅財報的熱情持續升溫，股價首次突破1000元。雖然人們對聯準會今年夏天不會降息的擔憂揮之不去，但對這家人工智慧巨頭和其他科技公司的看漲情緒推動了市場走高。

在本周發布多項強勁的經濟和勞動力數據後，高盛將聯準會首次降息的預測從7月延後至9月。

高盛經濟學家梅里克(David Mericle)寫道：「到9月，通膨可能會大幅改善，但還算不上完美，而且仍處於同比水平，這使得降息成為一個不太明顯的決定。」

根據CME FedWatch工具，交易員目前預計聯準會在9月會議上降息的可能性不到50%。

一些科技股也同步走高。Advanced Micro Devices和Intel分別上漲3.7%和2.13%；Meta和Netflix也分別上漲2.67%和1.74%。它們的表現幫助那指創下今年第11次收盤新高紀錄。

晶片製造商輝達本周上漲13.54%。該股在22日發布優於預期的上季財報後飆升，該財報顯示對其人工智慧晶片的需求持續強勁。

通訊服務類股上漲1.19%，領漲史指所有類股。

新聞集團上漲3.32%，跑贏大盤。Live Nation在美國司法部提起訴訟後23日下跌超過7%，24日反彈2.7%。

原油期貨從3個月低點反彈，但本周仍下跌。

美國原油觸及76.15美元的盤中低點，為2月26日以來的最低水準。

兩大基準指數盤中稍後轉為正值，但本周分別下跌約3.2%和2.5%。

Baird投資策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，雖然大型科技股推動市場走高並占據頭條新聞地位，但仍有擴大的跡象。

他表示：「雖然去年人們對大型科技股的高度集中感到一些擔憂，但近幾個月來市場已顯著擴大。」「雖然歷史上集中的市場並沒有導致糟糕的回報，但當廣度更好時，這通常是經濟更健康的標誌。」

First Solar是史指本周的最大贏家，上漲39.46%，為2013年4月以來表現最好的一周。其他主要贏家包括Analog Devices、Enphase Energy和Constellation Energy，漲幅達8%以上。

Nordson Corporation和Dayforce是本周跌幅最大的公司，各下跌約11%。Walgreens Boots Alliance下跌超過10.8%；Target和Lululemon Athletica本周下跌9%

隨著科技持續讓社會著迷，人工智慧在美國企業界更是成為一個流行詞。

FactSet數據顯示，本財報季史指中有199家公司在電話會議中提到人工智慧，超過2023年第2季創下的182家，成為至少自2014年以來的最高紀錄。

相較之下，過去5年提及的公司數量僅為80家。

在這199家公司中，「AI」平均出現了11次。 在Meta、輝達和微軟等12家公司的電話會議中，該術語被提及至少50次。

波音和家得寶本周分別下跌5.49%和5.02%，拉低了道指。

在道指30支股票中，只有微軟、沃爾瑪、IBM和蘋果本周表現樂觀。

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