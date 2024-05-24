億滋國際遭歐盟 罰款3.66億

Oreo製造商億滋國際因阻礙歐盟國家之間巧克力、餅乾和咖啡產品的跨境貿易，被歐盟反壟斷監管機構處以3.375億歐元、約3.657億美元的罰款。歐盟執委會表示，億滋參與了反競爭交易，並濫用其主導地位，違反了歐盟反壟斷法。在該公司承認不當行為後，罰款減少了15%。億滋在2012年至2019年期間限制了7個批發客戶可以轉售其產品的地區或客戶，並阻止一些歐盟國家的10個獨家經銷商在2006年至2020年期間回覆其他歐盟國家客戶的銷售請求。

波音安全問題 還有長路要走

美國聯邦航空管理局(FAA)局長惠特克(Mike Whitaker)表示，在準備收到波音公司解決問題的計畫之際，這家美國飛機製造商在解決安全性問題方面面臨著「漫漫長路」。惠特克2月下旬給波音90天時間制訂出一項全面計畫來解決「系統性品質控制問題」，並禁止該公司提高737 MAX產量。惠特克說，下周到期的90天期限「並不是這個過程的結束。這只是開始；要讓波音回到製造安全飛機所需的水平，將會是一條漫長的道路」。

追逐回報 資金湧向新興市場

美國商銀資深經濟學家表示，為追逐回報，大型資金投資客開始在新興市場投入更多現金，這可能是他們配置資金方式的結構性轉變。美國商銀全球新興市場固定收益策略主管豪納(David Hauner)指出，大型全球固定收益基金比專門針對新興市場的基金擁有更強的火力，正在關鍵領域進行「大規模」押注。墨西哥、巴西、土耳其、印度和波蘭等具有積極成長或改革故事的國家正在獲得資金。埃及和奈及利亞的短期投注也很受歡迎。

谷歌與富士康在印生產手機

知情人士表示，Alphabet旗下的谷歌計畫在印度南部泰米爾納德邦生產Pixel智慧型手機 ，並已與台灣富士康建立合作關係。不願透露姓名的消息人士表示：「它將在該邦現有富士康工廠生產最新型號的智慧型手機。」富士康已在泰米爾納德邦金奈附近的一家工廠組裝蘋果iPhone。消息人士指出：「對泰米爾納德邦的投資與報導中，谷歌與Dixon在印度生產智慧型手機的合作是不同的兩件事。」