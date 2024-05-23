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繪圖晶片需求強 輝達業績未露疲態 本季銷售額估280億

財經新聞組／綜合報導
輝達再交出一張亮麗的成績單，並宣布分拆股票。（美聯社）
輝達再交出一張亮麗的成績單，並宣布分拆股票。（美聯社）

輝達第1財季財報業績銷售和獲利都超出預期，並對本季做出了強勁的預測。

輝達同時也表示，將按照10比1的比例分割股票。

輝達的業績已成為投資人衡量近幾個月來震撼市場的人工智慧(AI)熱潮強度的一種方式。最新的強勁業績顯示，對輝達人工智慧晶片的需求仍然強勁。

輝達預計本季銷售額為280億元。根據LSEG，華爾街預計每股獲利為5.95元，銷售額為266.1億元。

輝達上季淨利為148.8億元，合每股5.98元；而去年同期淨利為20.4億元，合每股82分。

去年，隨著谷歌、微軟、Meta、亞馬遜和OpenAI等企業向該公司採購了數十億元的繪圖晶片(GPU)，輝達的銷售額猛增；這些GPU是開發和部署AI應用程式所需的先進且昂貴的晶片。

該公司最大、最重要的業務是資料中心銷售，其中包括AI晶片以及運行大型AI伺服器所需的許多附加零件。

輝達表示，其資料中心類別的營收較去年同期成長427%，達到226億元。輝達財務長克瑞思(Colette Kress)在財報聲明中表示，這是由於該公司「Hopper」GPU的出貨量所致，其中包括該公司的H100 GPU。

輝達也強調其網路零件的強勁銷售，隨著公司建立由數萬個需要連接的晶片組成的產品，這些零件變得越來越重要。輝達表示，其網路收入為32億元，主要是Infiniband產品，比去年的銷售額高出3倍多。

輝達在成為AI大型企業的頂級供應商之前，主要以生產3D遊戲硬體而聞名。該公司本季遊戲營收成長18%達到26.4億元。

該公司還銷售汽車晶片和高級圖形工作站晶片，但其規模仍遠小於其資料中心業務。該公司公布的專業視覺化銷售額為4.27億元，汽車銷售額為3.29億元。

輝達 晶片 AI

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