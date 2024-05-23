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美降息走向「很多因素已變」 諾獎得主克魯曼也沒頭緒

編譯任中原、季晶晶、劉忠勇／綜合報導
債券交易員再次懷疑美國聯準會今年是否真會降息兩次。（美聯社）
債券交易員再次懷疑美國聯準會今年是否真會降息兩次。（美聯社）

債券市場交易商再度懷疑聯準會（Fed）今年將降息2碼，目前利率交換市場預期，今年將降息40基點（即1~2碼），比之前預期50基點（2碼）的降幅縮小；且首次降息是在11月。

近日市場部位顯示空單增加，推升殖利率，同時公債多單部位也減少。交易商仍小心翼翼地等待更多數據，來確認通膨正趨向下降。

而近來Fed官員對於利率的展望，口徑幾乎都很一致，均認為通膨會持續降溫，但都主張對降息要有耐心。最新發表談話的Fed重量級人物理事沃勒21日表示，「如果我們得到足夠的數據顯示通膨走在正確的道路上，我們便能思考在今年較晚，或明年初時降息」；他指出，4月通膨數據走在正確的方向，但在他重新支持放鬆貨幣政策之前，還需要看到「好幾個月的良好通膨數據」。

同日波士頓聯準銀總裁柯林斯和克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特在同一場合也說，他們仍預料通膨會繼續下降，但認為這一過程需要時間，Fed官員在決定何時降息時需要保持耐心。

由於通膨走向不確定，使最近美國利率市場的部位情況相當混亂，也使短期殖利率維持在目前的水位上下盤旋，選擇權市場的交易量增加。

摩根大通最近對公債客戶所做的訪調顯示，投資人偏向看漲，多單部位回到兩周來的高點，空單部位轉為中性。但避險基金仍站在空方。

至於中期內利率會像有些人預測得那樣，回歸疫前水準，還是會維持高檔較久？就連諾貝爾經濟學獎得主克魯曼也毫無頭緒。

克魯曼21日上彭博電視Wall Street Week節目受訪時說，「不管是誰，號稱知道確切答案就是自欺欺人。」

美國10年期公債殖利率目前在4.4%左右，遠高於疫情爆發前夕的低於2%。無黨派的國會預算辦公室今年稍早時預計，未來十年將在4%上下。

克魯曼表示，當今形勢與疫前相比，很多因素已經有了變化。他舉例說移民大幅增加，而且拜登政府的產業政策「正吸引大量製造業投資」。

他還說，拜包括人工智慧（AI）在內新技術之賜，企業也可能增加資本支出。

克魯曼接著說，即便如此，「也許實際上2019年仍然應該是我們的基準，而我們也將回到非常低的利率」。

殖利率 降息 克魯曼

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