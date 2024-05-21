美股最錢線/美股續漲 大摩空頭認輸 調升史指目標

華爾街 最出名的空頭分析師之一剛改變了對美股 前景的立場。摩根史坦利 首席美股策略師威爾森(Michael Wilson)現在預計，史坦普500指數到2025年6月將上漲2%；之前他曾認為史指到今年12月底將下跌15%。

隨著美股持續上漲，這位策略師對2023年的悲觀預期未能實現，他最終認輸，將史指目標價從4500點調升至5400點。這使他的預測從原本華爾街最低一躍成為將創下新紀錄的預測之一。

他在大摩內部討論下半年對各種資產看法的最新報告中寫道：「在美國，我們預計每股獲利將強勁成長，同時本益比將適度壓縮。」

近幾個月來，威爾森一再堅持史指4500點的目標，即使大盤指數一直屢創新高。他在3月表示，由於企業獲利普遍缺乏成長，沒有理由調升該目標。他4月又表示，由於經濟不確定性加劇，他將避免對該指數的走向做出重大預測。

總體而言，摩根史坦利預計「晴朗的宏觀環境」將在下半年支撐風險資產。不過威爾森重申，隨著數據變得更加波動，更全面的經濟結果正變得難以預測。

在威爾森調升對史指目標價的預測後，這使得摩根大通策略師拉科斯布哈斯(Dubravko Lakos-Bujas)成為華爾街極少數的空頭分析師之一；他預計到今年年底史指將下跌逾20%。德銀策略師也將史指2024年底的目標價從17日的5100點調升至5500點。

威爾森建議對優質周期性股票和優質成長型股票採取槓桿式投資方式，並保持對某些防禦型股的多頭部位，如必需消費品和公用事業股。（財經新聞組）