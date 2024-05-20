美元走強 Fed官員稱貨幣政策仍具限制性

美元周一走強，追隨美國公債殖利率漲勢，多位聯準會（Fed）官員表明貨幣政策仍然具有限制性。(路透)

美元周一走強，追隨美國公債殖利率 漲勢，聯準會（Fed）官員談話確認政策仍然具有限制性。

美元對六種主要貨幣 走勢的美元指數（DXY）上漲0.1%至104.565。美國10年期公債殖利率上升2個基點至4.44%，部分受到公司債發行和天然氣價格大漲4%所推動。

Fed副主席傑佛森說，4月通膨數據令人鼓舞，但現在斷言通膨下降是否會持續還為時過早；亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克認為通膨將繼續下降，稱Fed政策立場具有限制性；克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特也說政策具有限制性，但政策制定者在調整利率之前需要等待有關通膨路徑的更多證據。

Fed理事沃勒在準備好的演講稿中表示，「到目前為止，美元仍然是各種指標中使用最廣泛的貨幣，」他指出，央行 美元互換額度有助於緩解壓力，「如果這些制裁和政策長期存在，人民幣的國際作用可能會降低美元的重要性」

美元兌日圓一度上漲0.4%至156.23，受一系列止損和交叉盤相關的日圓賣盤影響；若美元兌日圓進一步上漲，則可能觸及5月高點156.74。

歐元兌美元下跌0.1%至1.0861。歐洲央行委員Martins Kazaks說，降息步伐必須與歐元區通膨的逐步放

緩相匹配。