與Reddit合作 OpenAI准用論壇內容訓練ChatGPT

OpenAI 和Reddit達成合作協議，將把該社群媒體平台內容導入ChatGPT。

Reddit在一篇博客文章中表示，該協議將使OpenAI 能夠登入其數據應用程式編程接口；該接口提供來自該平台的即時、結構化和獨特的內容。

Reddit用戶和版主也將獲得新的人工智慧(AI)支援功能，OpenAI將成為Reddit的廣告合作夥伴。

Reddit聯合創始人兼執行長霍夫曼(Steve Huffman)在聲明中表示：「Reddit已成為網路上最大的開放檔案庫之一，其中包含真實、相關且始終最新的人類對話內容。」

Reddit表示，該協議與其他內容安排一致，不會改變其資料API條款或開發者條款；目前的條款限制透過Reddit資料API存取的內容未經平台批准不得用於商業目的。

Reddit表示，在公布的門檻下，非商業用途的API存取仍然免費。

OpenAI營運長賴特凱普(Brad Lightcap)在聲明中表示：「我們很高興與Reddit合作，透過獨特的即時相關資訊來增強ChatGPT，並探索利用AI功能豐富Reddit體驗的可能性。」

Reddit於3月在華爾街IPO，該公司在紐約證券交易所開始交易後幾秒鐘，投資 人就將其市值推至接近90億美元。

Reddit擁有大量觀眾，他們虔誠地訪問該服務，討論從愚蠢的迷因到存在主義擔憂等各種主題，並從志同道合的人那裡獲得建議。

OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)以早期投資人身分持有Reddit股份，使他成為該公司最大股東之一。