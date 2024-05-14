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Google推AI搜尋由美先開始 網路流量恐因此生出巨變

編譯季晶晶／綜合外電
Google周二推出的搜尋引擎，偏向呈現AI撰寫的搜尋結果，而非提供網站連結，路流量可能因此出現巨變。(路透)
Google周二推出的搜尋引擎，偏向呈現AI撰寫的搜尋結果，而非提供網站連結，路流量可能因此出現巨變。(路透)

Google周二在年度開發者大會上推出一款經調整的搜尋引擎，偏向呈現人工智慧AI）撰寫的搜尋結果，而非提供網站連結，這顯然能加快資訊查詢，但同時間，網路流量可能因此出現重大變化，影響到數位廣告收入。

這項轉變本周由美國開始，屆時數億人在搜尋引擎結果頁的頂部，不時會看到由AI技術生成的對話式摘要。

AI摘述只在Google技術認定這是回覆用戶提問的最快捷有效方式時才會出現，很可能因為問題很複雜，或正進行腦力激盪或規畫。如果是商家推薦或天氣預報之類的簡單搜索，看到的很可能還是傳統的網站連接和廣告。

Google一年前選定小部分用戶測試AI概要，現擴大成為美國地區搜尋結果的主要內容之一，往後還會引進到全球其他地區。Google預計，到今年底，AI將成為大約10億人搜尋結果的一部分。

AI的下一步包括由Gemini來強化更複雜的分析，也將有更厲害的數位助理，像是Google母公司Alphabet周二展示的Astra，它能結合語音互動、影像識別、環境感知等方式，用來擇述、解釋和記憶智慧手機鏡頭拍攝到的事物。

將更多的AI導入Google搜尋引擎，可能引發更多成長和創新，但也可能衝擊網路瀏覽習慣，給高度依賴數位廣告作為經濟命脈的網路生態系帶來新風險。

如果AI摘述減少了相關廣告的瀏覽，Google勢將蒙受損失，這樁生意光去年就帶進了1,750億美元營收。而如果AI摘述已提供了足額訊息，結果點擊網站連結的次數減少，那麼從大型媒體到專注較窄化主題的創業家和新創公司都將受創。

Raptive創新長Marc McCollum估計，根據Google去年進行的AI摘述測試，大約有25%的流量可能因為不再強調網站連接而消失。這種規模的流量下降恐流失數十億美元的廣告營收。

McCollum直言：「Google和出版商之間的關係向來是共生，但進入AI後，基本上是大科技公司利用創意內容訓練其AI模型，我們現在可以看到這些內容被用在自己的商業目的，實際上將財富從小型獨立企業轉移到大科技公司。」

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