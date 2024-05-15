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PPI漲幅超預期 降息再遇阻礙

財經新聞組／綜合報導
4月總體和核心PPI都高於預期，再讓Fed降息蒙上陰影。（美聯社）
4月總體和核心PPI都高於預期，再讓Fed降息蒙上陰影。（美聯社）

4月批發物價漲幅超乎預期，為近期降息立下另一個潛在障礙。

勞工部勞工統計局發布報告表示，衡量生產者生產商品收入的指標生產者物價指數(PPI) 4月上漲0.5%，高於《道瓊》預估的0.3%。然而，3月數據從最初報告的成長0.2%修正為下降0.1%。

剔除波動較大的食品和能源價格後的核心PPI也上漲0.5%，高於《道瓊》預估的0.2%。不包括貿易服務的核心PPI本月成長0.4%，年增3.1%，為2023年4月以來的最高水平。

總體PPI年增2.2%，也是一年來的最高水準。核心PPI年增2.4%，是2023年8月以來最大年度漲幅。

摩根史坦利E-Trade交易和投資總經理拉金(Chris Larkin)表示，「通膨數據遠超預期後，黏性通膨看來完全陷入困境；但由於上月數據修正至較低，這份報告可能不會像最初看起來那樣帶來太大的衝擊。」

服務物價推高了批發通膨數據，上漲0.6%，約占總體PPI漲幅的四分之三，而最終需求商品指數上漲0.4%。根據勞工統計局，服務業增幅是自2023年7月以來的最大月增幅。

投資組合管理也推動了服務成本的成長，本月上漲3.9%。

PPI衡量的商品價格上漲0.4%，扭轉了上月0.2%的跌幅，主因能源指數上漲2%；其中汽油價格上漲5.4%。食品最終需求指數下降0.7%。

最近的數據並不令人鼓舞，衡量消費者支付的消費者物價指數(CPI)，直至2024年第1季的漲幅都高於預期，引發人們對通膨比經濟學家和政策制訂者預期更為嚴重的擔憂。聯準會首選通膨指標個人消費支出(PCE)物價指數也一直表現強勁，顯示通膨率略低於3%。

所有各種通膨指標都顯示物價壓力遠遠超出聯準會的目標。

此外，各種調查都顯示消費者的期望值很高。紐約Fed本周公布的每月調查顯示，一年期通膨前景為3.3%，為11月以來的最高水平，這在很大程度是由於住房相關成本將繼續增加的預期所推動的。

勞工部 投資 聯準會

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