客戶延後採購 家得寶營收未達標

家得寶上季營收低於華爾街 預期，因為消費者因利率 上升而延後浴室和廚房改造等較大的可自由支配項目，並減緩了春季購買。

即使如此，這家家居裝修零售商還是重申全年財測不變；今年比去年多出一周。該公司表示，預計2024財年的總銷售額將成長約1%，包括額外的一周。不過，如果排除額外一周，預計可比銷售額將下降約1%。

財務長麥克菲爾(Richard McPhail)表示，客戶正處於去年下半年開始的等待狀態中，因為他們對房貸利率攀升做出反應。他表示，該公司預計這些趨勢將持續下去。

他說，「從財務角度來看，家居裝修客戶非常健康。」「所以並不是客戶沒有能力花錢。他們只是延後這些項目，因為利率較高，現在似乎不是採購的合適時機。」

第1財季淨利從去年同期的38.7億元或每股3.82元降至36億元或每股3.63元。淨銷售額從372.6億元下降2.3%至364.2億元。

第1財季整體業務的可比銷售額下降2.8%；美國地區的可比銷售額下降了3.2%。

家得寶正在應對更嚴峻的住房形勢，這抑制了對自己動手做(DIY)專案的需求。家得寶大約一半的銷售額來自DIY客戶，另一半來自屋頂工人和園藝師等專業人士。

由於利率居高不下，消費者一直不願意搬出現有房屋並入住新房；通常這種流動往往會激發住宅項目的靈感。較高的利率也削弱了對需要融資 的大型專案的渴望。在過去幾季，家得寶發現客戶購買的大件商品減少了，並轉向更溫和的項目；這個趨勢在最近一季持續存在。

在第1財季，顧客造訪家得寶商店和網站的次數減少了，而且造訪時的支出也往往減少。客戶交易量下降1%至3.868億，平均購物金額下降1.3%至90.68元。