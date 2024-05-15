我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

客戶延後採購 家得寶營收未達標

財經新聞組／綜合報導

家得寶上季營收低於華爾街預期，因為消費者因利率上升而延後浴室和廚房改造等較大的可自由支配項目，並減緩了春季購買。

即使如此，這家家居裝修零售商還是重申全年財測不變；今年比去年多出一周。該公司表示，預計2024財年的總銷售額將成長約1%，包括額外的一周。不過，如果排除額外一周，預計可比銷售額將下降約1%。

財務長麥克菲爾(Richard McPhail)表示，客戶正處於去年下半年開始的等待狀態中，因為他們對房貸利率攀升做出反應。他表示，該公司預計這些趨勢將持續下去。

他說，「從財務角度來看，家居裝修客戶非常健康。」「所以並不是客戶沒有能力花錢。他們只是延後這些項目，因為利率較高，現在似乎不是採購的合適時機。」

第1財季淨利從去年同期的38.7億元或每股3.82元降至36億元或每股3.63元。淨銷售額從372.6億元下降2.3%至364.2億元。

第1財季整體業務的可比銷售額下降2.8%；美國地區的可比銷售額下降了3.2%。

家得寶正在應對更嚴峻的住房形勢，這抑制了對自己動手做(DIY)專案的需求。家得寶大約一半的銷售額來自DIY客戶，另一半來自屋頂工人和園藝師等專業人士。

由於利率居高不下，消費者一直不願意搬出現有房屋並入住新房；通常這種流動往往會激發住宅項目的靈感。較高的利率也削弱了對需要融資的大型專案的渴望。在過去幾季，家得寶發現客戶購買的大件商品減少了，並轉向更溫和的項目；這個趨勢在最近一季持續存在。

在第1財季，顧客造訪家得寶商店和網站的次數減少了，而且造訪時的支出也往往減少。客戶交易量下降1%至3.868億，平均購物金額下降1.3%至90.68元。

利率 華爾街 融資

上一則

康卡斯特推出 串流服務套餐

下一則

阿里第4財季失色 淨利潤下滑11%

延伸閱讀

安謀財測失溫 潑了AI冷水

安謀財測失溫 潑了AI冷水
房貸利率大跌 30年期降至6.990%

房貸利率大跌 30年期降至6.990%
上海新房五一成交跌5成 房仲為促銷祭新招

上海新房五一成交跌5成 房仲為促銷祭新招
台灣捷克簽訂援烏專案 徐巧芯質疑恐介入他國內政

台灣捷克簽訂援烏專案 徐巧芯質疑恐介入他國內政

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。路透

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

2024-05-11 12:48
英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
卡地亞二手名表的價格在過去一年逆勢上漲。 （美聯社）

勞力士、百達翡麗二手價跌 卡地亞卻逆勢上漲 反映出1件事

2024-05-10 06:17

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益