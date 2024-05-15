客戶延後採購 家得寶營收未達標
家得寶上季營收低於華爾街預期，因為消費者因利率上升而延後浴室和廚房改造等較大的可自由支配項目，並減緩了春季購買。
即使如此，這家家居裝修零售商還是重申全年財測不變；今年比去年多出一周。該公司表示，預計2024財年的總銷售額將成長約1%，包括額外的一周。不過，如果排除額外一周，預計可比銷售額將下降約1%。
財務長麥克菲爾(Richard McPhail)表示，客戶正處於去年下半年開始的等待狀態中，因為他們對房貸利率攀升做出反應。他表示，該公司預計這些趨勢將持續下去。
他說，「從財務角度來看，家居裝修客戶非常健康。」「所以並不是客戶沒有能力花錢。他們只是延後這些項目，因為利率較高，現在似乎不是採購的合適時機。」
第1財季淨利從去年同期的38.7億元或每股3.82元降至36億元或每股3.63元。淨銷售額從372.6億元下降2.3%至364.2億元。
第1財季整體業務的可比銷售額下降2.8%；美國地區的可比銷售額下降了3.2%。
家得寶正在應對更嚴峻的住房形勢，這抑制了對自己動手做(DIY)專案的需求。家得寶大約一半的銷售額來自DIY客戶，另一半來自屋頂工人和園藝師等專業人士。
由於利率居高不下，消費者一直不願意搬出現有房屋並入住新房；通常這種流動往往會激發住宅項目的靈感。較高的利率也削弱了對需要融資的大型專案的渴望。在過去幾季，家得寶發現客戶購買的大件商品減少了，並轉向更溫和的項目；這個趨勢在最近一季持續存在。
在第1財季，顧客造訪家得寶商店和網站的次數減少了，而且造訪時的支出也往往減少。客戶交易量下降1%至3.868億，平均購物金額下降1.3%至90.68元。
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