住房通膨降溫 CPI將遜預期

CPI數據將於15日公布。摩根史坦利 預期4月CPI會「大幅低於預期」。

大摩首席經濟學家卡本特(Seth Carpenter)指出，住房通膨占核心CPI的40%，占核心PCE的18%；因此直接影響整個CPI數據走向。

大摩認為，目前的租金 數據非常疲軟，雖然去年移民激增，但多戶公寓的空缺率正在接近歷史高點，住房通膨已經釋放出下行訊號。

他說，過去3個月對抗通膨「缺乏進一步進展」。至於PCE通膨，商品推動了大部分增幅，計算機軟體、遊戲機和服裝貢獻了2/3的通膨，顯示通膨是由部分項目推動，而不是普遍的。

住房以外的服務業通膨也顯示出一些通膨壓力。過去幾個月，金融服務的投資 組合管理和投資建議部分帶來了驚喜。但這些成分很不穩定，而且在一定程度上與股價波動有關。

摩根史坦利還指出，之前的季節性調整因素導致第1季通膨數據比實際狀況更高，這一點會在後期得到修正。

卡本特表示，「季節性調整可能誇大了第1季通膨，代表以後會出現回調。綜合考慮所有因素，今年通膨應該會下降；當通膨開始下降，聯準會就會降息。」

大摩預計4月CPI環比上漲0.29%，租金通脹將緩慢下降，核心商品價格略有下降，服務通膨的上行可能略有逆轉。