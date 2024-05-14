美股最錢線/財報季表現優 調升獲利預期

史坦普500 指數成分股第1季獲利逆勢超出預期，華爾街 分析師對第2季獲利也發出看漲信號，以2年來最快速度調升第2季獲利預期，這可能暗示美國企業獲利大跌的最糟時期已經過去。

史指成分股在最新財報季表現超出預期，這在一定程度上得益於因應對經濟衰退的擔憂而採取的降低成本措施。數據顯示，第1季史指中459家公司的獲利平均超出預期8.4%，超出預期的公司比率也從上季的76%上升到79%。

此外，由於獲利修正在第1季有所下降，可能是因為市場情況變得更加明朗，或者企業對自身的獲利能力有了更準確的估計，這也提供了更大的上漲潛力。

值得注意的是，史指企業的財報和電話會議中提及「衰退」的次數，已經降至2022年第1季以來的最低水準。總而言之，北美最大的企業透過降低成本和提高效率，在面對經濟衰退的威脅時展現出強勁的財務表現和獲利能力。這不僅為公司本身帶來正面的財務前景，也為整個市場注入了信心。

話雖如此，美國經濟最近出現一些裂縫，這對獲利前景來說可能是一個令人擔憂的發展。美國雇主4月縮減了招募規模，失業率意外上升，顯示在經歷年初的強勁成長後，勞動市場正在降溫。

值得注意的是，分析師雖調升第2季獲利期，但對2024年全年的獲利預期幾乎沒有變化。數據顯示，華爾街預期史指成分股2024年每股獲利約245元，與一年前的預測幾乎沒有變化。

從歷史上看，股市對業績財測的反應比對已過去幾季業績的反應更大，而交易員會懲罰那些業績財測低於預期的公司。數據顯示，在當前財報季內，如果一家公司每股獲利和銷售額財測下降，那麼該公司股票在發布業績後一天內的表現就落後史指近7%，是2020年初以來最糟表現。（財經新聞組）