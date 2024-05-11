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專業投資人 偏好長天期美債

財經新聞組／綜合報導

美國商銀的一項客戶調查顯示，自從聯準會暗示不太可能升息以來，專業投資人對長期美國債券的興趣激增，為今年稍後的降息奠定了基礎。

衡量投資人對投資組合中長天期債券到期意願的指標攀升至一年來最高水平，並接近美國商銀自 2011 年開始進行調查以來的最高水平。投資人在貨幣政策不確定時期通常會避開長天期債券，因它對利率變化極為敏感。

客戶喜好的變化顯示，自從聯準會主席鮑爾上周開始不像一些人擔心的那樣強硬之後，基金經理人們更傾向押注聯準會將在今年稍後降息。美國就業數據疲軟也加強了這種觀點，債券交易員將聯準會首次降息的預期提前一個月至11月。

美國商銀的民調於5月3日至8日聯準會開會後進行，結果顯示49%的受訪者表示長期利率是他們今年最確定的交易；比4月的30%有所上升。該銀行稍早的另一份報告顯示，全球債券基金本周出現3年多來最大單周資金流入。

以普羅伊瑟為首的美國銀行策略師在調查報告中寫道，鮑爾為進一步升息設定了很高的標準，「引發逢低買入的心態」。

話雖如此，調查顯示客戶的部位配置尚未反映他們的最新想法。美國商銀表示，信心指標與實際長天期美債曝險之間的差距已擴大至史上最大水平。

投資人也看好全球其他地方的長天期債券，全球信心指標處於2021年以來的最高水準。

美國商銀客戶對日元的看法創2022年以來最悲觀，一改長期以來的看漲立場。上月，日元兌美元匯率跌至3年來低點，引發日本當局疑似採取干預措施以支撐日元匯率。

策略師表示，「人們對日本外匯干預的有效性深表懷疑。」調查顯示，多數受訪者預計日元兌美元匯率將重新測試160，且沒有人認為匯率會回升至150。

債券 投資 聯準會

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