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美股最錢線/財報推升反彈 通膨左右走勢

財經新聞組／綜合報導

強勁的財報季和科技業巨頭的重磅財報，推動美股從2024年的第一次真正低迷中反彈。

史坦普500指數在上個月回檔5%後，今年至今上漲超過9%，接近3月底的歷史高點。

這波反彈與強於預期的第1季財報季重疊。根據LSEG數據，隨著史指中超過80%企業公布業績，獲利可望成長7.8%，遠遠超過4月預期的5.1%。

然而部分投資人擔心，如果沒有證據顯示通膨再次降溫，漲勢可能會停滯。雖然聯準會主席鮑爾向市場保證，不太可能很快升息，但數月的強勁通膨引發人們對政策制訂者今年不會降息的擔憂。

B Riley Wealth首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示，強勁的獲利「讓投資人對進入這個市場感到更加放心」。然而，「在預計聯準會下一步就是降息時，通膨走勢始終很重要。」

近年來，通膨報告主導市場走向，因為聯準會升息以將消費者通膨從2022年創下的40年高點降溫。在最近3個月通膨連續強於預期後，美股大約下跌了2周，因為這引發了人們對聯準會今年可能升息的擔憂。

經濟學家預計，下周公布的消費者物價指數(CPI)報告將顯示4月CPI月增0.3%。投資人還將等待下周的零售銷售數據，以及沃爾瑪、家得寶和思科的財報數據。

John Hancock Investment Management聯合首席投資策略師米斯金表示：「如果CPI報告變得更熱，2024年的任何降息機率可能都會被抵消。」「如果通膨相對於預期太高，可能不得不開始談論更具限制性的政策。」

目前多頭投資人已經從穩健的財報季中獲得信心。引人注目的包括大多數所謂的「七巨頭」和大型股的總體強勁財報，這些股票去年幫助推動市場走高，並繼續在史指中占有巨大權重。（財經新聞組）

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