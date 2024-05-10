串流成長 華納兄弟探索業績仍差

擁有串流媒體服務Max、TNT和Discovery等有線電視網絡投資 組合以及電影製片廠的華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)第1季營收和獲利均未達到分析師預期。

該公司上季淨虧損9.66億元，合每股40分，較去年同期的虧損10.7億元和每股虧損44分有所改善。但比預期虧損24分差。營收99.6億元，低於預期的102.31億元。

該公司第1季調整後息稅折舊攤銷前(EBITDA)獲利總額下降約20%至21億元，主因其電玩遊戲《自殺突擊隊：殺死正義聯盟》的收入大幅下降。

該公司的現金狀況有所改善，自由現金流增至3.9億元，比去年同期增加13億元。

華納兄弟探索公司也一直致力於使其串流業務獲利。該公司宣布將其串流媒體服務與迪士尼 的串流媒體服務合作搭售，包括Max、Disney+和Hulu，於今年夏天向消費者推出，回歸傳統付費電視套餐的作法。

這是近幾個月來華納兄弟探索頻道和迪士尼的第二次合作；兩家公司與福斯公司先前宣布成立體育串流合資企業，將於今年秋季成立。

在體育轉播權方面，該公司與NBA 的媒體權談判仍在進行中。雖NBCUniversal最近表態想要續約轉播權。但華納兄弟探索針對各種可能的結果制訂了策略，但在NBA聯盟做出決定之前，該公司的報價絕不會低於任何其他同業。

雖然串流媒體廣告收入強勁，但電視網絡等市場的廣告收入仍然疲軟。電視網絡收入下降8%至51.3億元，其中廣告收入下降11%。雖然廣告市場已經疲軟一段時間了，但最近一季數位和串流媒體市場有所改善，而傳統電視則落後。

當季直接面向消費者的串流訂閱用戶增加200萬，使其總數達到9960萬。該部門本季調整後營收為8600萬元，較去年同期的3600萬元改善不少。