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迪士尼串流業務 幾近損益平衡

財經新聞組／綜合報導
迪士尼串流媒體業務本季幾乎損益平衡，看好全年出現獲利。（美聯社）
迪士尼串流媒體業務本季幾乎損益平衡，看好全年出現獲利。（美聯社）

迪士尼第2財季業績超出分析師預期，其串流媒體虧損縮小，營收符合預期。

由於迪士尼的娛樂串流媒體應用程式Disney+和Hulu本季首次實現獲利，迪士尼總營收成長17%。在與ESPN+合併後，串流媒體業務本季虧損1800萬元，遠小於一年前的6.59億元虧損。

本季不包括ESPN+的娛樂串流媒體收入成長13%，達到56.4億元，獲利4700萬元，而去年同期虧損5.87億元。迪士尼將其歸功於Disney+用戶的增加和每位用戶平均收入的增加。

第2季Disney+核心用戶數增加超過600萬，全球用戶數達1.176億。Hulu用戶總數成長1%達5020萬；ESPN+訂戶下降2%至2480萬。

迪士尼執行長艾格在財報聲明中表示：「我們的業績絕大程度是由體驗部門以及串流媒體業務推動。」「重要的是，娛樂串流媒體在本季實現獲利，我們仍可望在第4季實現合併串流媒體業務獲利。」

美國公園和體驗收入成長7%至59.6億元；由於香港迪士尼樂園度假區的遊客人數增加和價格上漲，國際銷售額飆升29%至15.2億元。

迪士尼當季虧損2000萬元，合每股虧損1分，而去年同期為獲利12.7億元或每股69分。在調整重組和減值費用後，每股獲利1.21元。

由於每年有數百萬美國人取消訂閱有線電視，迪士尼的電視業務持續下降。ESPN營收成長3%至42.1億元，但獲利下降9%至7.99億元。廣告收入下降、有線電視訂戶數量下降以及大學橄欖球季後賽的製作成本上升，是業績下降的幾個主要原因。

不含ESPN的有線網路收入下降8%至27.7億元；獲利下降22%至7.52億元。迪士尼表示，這是由於合約費率下降，訂戶數量減少，國際聯營費用下降；此外，由於平均收視率下降，廣告收入減少也是因素之一。

當季內容銷售、授權和其他收入包括票房下降40%至13.9億元。

Disney+核心訂戶本季增加，但高層在電話會議上表示，預計第3季客戶不會成長；不過第4季可望恢復成長。

雖然預計第4季串流媒體可獲利，但預計第3財季其直接面向消費者的娛樂部門將出現虧損。

迪士尼 Disney 香港

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