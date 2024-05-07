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Fed兩官員暗示目前利率適當 降息時機再研究

編譯黃淑玲／綜合外電
里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）。（路透）
里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）。（路透）

聯準會（Fed）兩位官員周一（7日）分別發表談話，指出目前美國的利率水準適當，暗示不急於降息。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯說，利率終會調降，但時間取決於數據的總體狀況。今年有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金表示，他對目前利率的限制水準感到樂觀，可令美國通膨率回降至2%目標。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周一在洛杉磯舉行的米爾肯研究所（Milken Institute）全球會議上表示，利率最終會降，至於決定什麼時候降息，要視經濟數據的總體狀況而定。他說，數據「可能以沒有預期到的方式上下波動」，因此，儘管過去一年半的跡象基本上是正面的，但決策者需要看到更多證據顯示情況「正在朝著我們希望看到的方向發展」。

威廉斯提到，家庭在支出方面更加謹慎的跡象；他預期2024年美國國內生產毛額（GDP）將出現良好成長，但速度會有些放緩。他也表示，縮表進展順利，「我們已經看到資產負債表減少了超過1.5兆美元，而市場沒有受到太大影響」。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）周一在南卡羅來納州向哥倫比亞扶輪社發表演講。他認為，「利率位於較高水平的全面影響尚未顯現」，預期高利率會使得美國經濟進一步放緩，進而讓通膨率降至Fed的2%目標。他說：「我樂觀地認為，今天利率的限制水準可以抑制需求，進而使通膨率回落至我們的目標。」

巴爾金在演講結束後對記者表示，比起經濟過度走弱，他更擔心的是通膨率在過高水準維持太久的風險。他相信當前的利率水準足以使通膨最終回落到聯準會的目標水準。

巴爾金指出，勞動力市場的強勁表現，使得聯準會有時間等到確信通膨持續走低再降息。目前為止看到的風險是，住房和服務業的持續通膨，讓物價保持在高水準。

他說，對於中性利率的估計已經上升，他仍假設當前利率將具有足夠的限制性，「不過時間會證明一切」。

利率 降息 聯準會

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