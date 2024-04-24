我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州大學挺巴學運爆肢體衝突 至少20人被逮

洛華女回鄉4天3夜驚險無比 錯過航班又遇緊急迫降

福特控制住EV業務虧損 將賣平價電動車 股價盤後漲3%

編譯季晶晶／綜合外電
福特周三公布穩健財報，預計其未來電動車的售價將在2.5萬至3萬美元間，且能盈利。(路透)
福特周三公布穩健財報，預計其未來電動車的售價將在2.5萬至3萬美元間，且能盈利。(路透)

福特汽車（Ford Motor）控制住電動車業務的虧損、發揮優勢向企業和政府機構銷售工作用卡車，使周三公布的上季獲利優於市場預期。

福特對混合動力車的押注也獲回報，銷量大增36%，同時，執行長法利（Jim Farley）表示，該公司專注推出平價電動車。股價在盤後交易上漲3%。

福特預計未來能以2.5萬至3萬美元間的價格出售電動車，還有獲利。法利在財報後電話會議中表示，較便宜的電動車是重大機遇，會成為福特「提供軟體和服務的絕佳平台」。

他說，福特2月調降Mach-E電動休旅車售價，至更接近競爭對手的價格時，銷量上升了141%，顯示「愈是物美價廉的產品，愈能吸引主流電動車用戶」。

此前一天，特斯拉（Tesla）第1季獲利未達預期，但表示會繼續致力於生產「更能負擔得起」的電動車，股價仍受到提振。投資人愈來愈擔心電動車需求放緩。

福特上季包括信貸業務在內的整體營收增加3%到428億美元，略低FactSet訪調分析師預期的429億美元。淨利下降24%至13億美元。經一次性項目調整後每股盈餘49美分，高於分析師預期的43美分。

福特的傳統業務，即Ford Blue，調整後盈餘9億美元，較去年同期下降66%，主因是F-150皮卡在上季大部分時間暫停出貨，以解決未公開的品質問題；福特專業商用車（Ford Pro）業務的盈餘30.1億美元，比去年同期暴增120%；電動車部門Model e的虧損則為13.2億美元，成本持平於一年前。

福特維持2024年息稅前盈利（EBIT）的指引不變，聲稱正向100億至120億美元區間的「高端」邁進。今年資本支出的範圍縮減至80億至90億美元，先前預期80億至95億美元。

福特財務長勞勒（John Lawler）在電話會議上表示，該公司正「仔細審查每一分錢」。按計畫要在材料、貨運和製造等領域削減20億美元成本。

電動車 特斯拉 休旅

上一則

IBM又買軟體公司 上季諮詢事業沒表現 股價盤後跌近9%

下一則

日圓不會再貶？日央行最快周五干預 上次出手後數月升值13%

延伸閱讀

電動車放緩 GM、福特再擁抱燃油車

電動車放緩 GM、福特再擁抱燃油車
電瓶偵測失效 福特召回45.6萬輛Bronco休旅車、Maverick小卡車

電瓶偵測失效 福特召回45.6萬輛Bronco休旅車、Maverick小卡車
需求放緩 福特調降電動皮卡售價

需求放緩 福特調降電動皮卡售價
辛普森當年遭「飛車追捕」創收視紀錄 被操作成種族事件

辛普森當年遭「飛車追捕」創收視紀錄 被操作成種族事件

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
債券基金投資人可能哀嘆：歷史總是重演，連年慘賠何時了？理財專家指引一條趨吉避凶之路，可供投資人參考。（路透）

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

2024-04-20 08:20
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

2024-04-21 00:02
美國公債殖利率「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率）已持續76周之久，這種反常走勢一旦逆轉，可能使習於現狀的債券投資人措手不及、蒙受可觀損失。（路透）

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

2024-04-17 18:04
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。 （美聯社）

超級遊艇銷量大跳水 因為這國大亨縮手不買了

2024-04-17 10:54
那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。（路透）

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

2024-04-19 16:48

超人氣

更多 >
預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象

預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象
逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜
淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光

淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉