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福特商用車銷售 抵消電動車虧損

財經新聞組／綜合報導

福特的卡車和其他商用車的銷售推動該車商第1季獲利超出華爾街的預期，抵消其電動車的損失。

該公司維持2024年調整後息稅前利潤(EBIT)的獲利財測不變， 在100至120億元之間。但小幅降低了資本支出預期，並調升今年調整後的自由現金流前景。

該公司目前預計調整後自由現金流為65至75億元，高於先前的60至70億元預期。資本支出預測為80至90億元，低於最初估計的80至95億元。

雖然獲利超出預期，但汽車營收略有下降，達398.9億元，低於預期的401億元。

福特包括信貸業務在內的第1季整體營收年增約3%達427.8億元。

當季淨利為13.3億元，合每股33分，而去年同期為17.6億元和每股44分。調整後息稅前獲利年減18%至27.6億元，合每股49分，高於預期的42分。

福特的傳統業務福特藍(Ford Blue)調整後獲利較上年同期下降66%至9.05億元。其福特Pro商用業務營收30.1億元，較去年第1季成長120%。福特的Model e電動車部門同期虧損了13.2億元。

福特藍的顯著下降與該公司推出更新版F-150皮卡有關，該公司本季大部分時間裡一直暫停出貨以解決品質問題。

根據2月首次發布的2024年財測，福特預計今年其電動車業務將損失50至55億元。預計2024年福特藍的獲利將大致持平，為70至75億元，而福特Pro預計全年獲利約80至90億元。

電動車 華爾街 利潤

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