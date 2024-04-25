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煉油商獲利減 但後勁仍被看好

財經新聞組／綜合報導
美國第二大煉油商瓦萊羅能源上季獲利將明顯低於去年同期。（路透）
美國第二大煉油商瓦萊羅能源上季獲利將明顯低於去年同期。（路透）

美國煉油商第一季獲利預計將較近期新高紀錄下降。美國煉油廠在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後利潤飆升，但總體而言將繼續受到俄羅斯供應中斷和煉油廠大規模維修的支撐。

分析師表示，展望未來，預計獲利僅及紀錄水平的一小部分，但隨著需求回升，未來幾個月獲利將有所上升。

第1季俄羅斯煉油廠的停產提高了獲利率。截至本季末，烏克蘭無人機的襲擊已導致俄羅斯約14%的煉油產能關閉。

TD Cowen分析師蓋伯曼(Jason Gabelman)表示：「這一季將會非常強勁。」並補充說，在評估煉油利潤的軌跡時，與戰爭相關的供應中斷對投資人來說仍然至關重要。

在美國，煉油廠面臨著計畫中和計畫外的維護；像是英國石油(BP)位於印第安納州懷廷市日產43.5萬桶的煉油廠2月發生停電。

根據美國能源資訊署(EIA)的數據，2月美國煉油廠整體使用率降至80%，去年同期約為87%。

TPH&Co總經理布雷爾(Matthew Blair)表示，更好的需求前景以及穩定的產品需求預計也將推動煉油業者第1季的收益。汽油價格3月的漲勢將汽油裂解價差推升至2023年8月以來的最高水準。

LSEG數據顯示，以產能計算的美國第二大煉油商瓦萊羅能源公司(Valero Energy)將於25日公布財報，分析師預測每股獲利為3.24元，低於一年前的8.27元。今年以來，Valero股價已上漲28%。

此外，美國銷量最大的煉油廠馬拉松石油公司(Marathon Petroleum)每股獲利2.39元，而一年前為6.09元。而26日公布財報的Phillips 66預計每股獲利為2.17元，低於一年前的4.21元。

隨著夏季駕車季節到來，需求回升，預計未來兩季的獲利將上升。

GasBuddy.com石油分析師迪哈恩(Patrick De Haan)表示，由於俄羅斯的供應中斷，汽油價格可能每加侖上漲15分，而計畫外的工廠停產或其他意外的供應衝擊，可能導致汽油價格自2022年以來首次超過每加侖4元。

TD Cowen的蓋伯曼表示：「隨著煉油廠進入今年的旺季，預計逐季環比會出現一些小幅改善。」

俄羅斯 石油 油價

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