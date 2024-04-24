業績優於預期 諾華調升財測

瑞士製藥商諾華(Novartis)第1季業績優於預期，該公司調升全年業績預期；諾華今年前3個月淨銷售額成長11%，同期核心營業收入成長22%。執行長納拉辛漢(Vas Narasimhan)表示，其所有主要品牌均實現穩健成長，其中包括最重要的心臟衰竭藥物Entresto和牛皮癬藥物Cosentyx。該公司目前預計2024年淨銷售額將以高個位數到低兩位數的百分比成長，高於先前中個位數成長的預期。同時也修改了核心營收財測，預計將以低至中兩位數百分比成長，高於先前的高個位數成長預測。

國際銷售佳 百事業績超預期

百事公司第1季營收和獲利超過華爾街 預期，因為國際市場對這家蘇打水和零食巨頭純果樂果汁和芝多司的需求保持穩定。包括歐洲、亞太地區和中國的國際市場樂事薯片和7UP產品銷售暢旺，抵消了其主要市場美國的經濟放緩。國際業務約占其2023財年總收入的40%，而剩餘的是北美飲料部門Frito Lay和桂格食品(Quaker Foods)。該公司本季淨收入成長2.3%達到182.5億元，超過LSEG預期的180.7億元。調整後每股獲利1.61元，高於預期的1.52元。

需求軟+成本升 UPS獲利降

聯合包裹服務公司(UPS)第1季獲利下降，因小包裹遞送需求疲軟以及與卡車司機工會簽訂的新勞動合約帶來的成本上升，導致獲利率 面臨壓力。UPS國內業務的日均快遞量下降3.2%，國際業務的日均業務量下降5.8%。與卡車司機工會簽訂的新勞動合約，也壓縮該公司獲利。UPS將承擔2024年最新5年合約中46%的薪資和福利成本，預計業務狀況要到今年下半年才會改善。本季調整後每股獲利為1.43元，而去年同期為每股2.2元。

售後需求強 奇異航太 升財測

奇異航太上修全年獲利財測，由於航空公司保留舊機以應對新機短缺，對引擎零件和服務的需求強勁。預計2024年營業獲利為62至66億元，而先前的預測為60至65億元。本月稍早奇異電氣分拆為三家公司，專注於航空、能源和醫療保健。包括航太和能源業務在內的第1季調整後獲利成長76%達到15億元，合每股82分。截至3月當季總營收成長11%，達到161億元。