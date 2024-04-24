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北美業績獨秀 GM調升財測

財經新聞組／綜合報導
通用汽車北美部門表現強勁， 抵消了其他部門的疲軟。（路透）
通用汽車北美部門表現強勁， 抵消了其他部門的疲軟。（路透）

通用汽車(GM)第1季營收和獲利超出預期，調升2024年財測。

該車商第1季強勁的北美業務抵消了其他地區的虧損，因此決定提高財測。預計調整後獲利在125至145億元間，合每股9至10元，高於先前的120至140億元，合每股8.5至9.5元。

通用汽車還將調整後的汽車自由現金流預期調升至85至105億元，高於先前預測的80至100億元。

通用汽車表示，今年前三個月營收較去年同期的約400億元成長7.6%至430.1億元。第1季淨利成長約26%至29.5億元。歸屬於股東的淨利較2023年第1季成長24.4%至29.8億元，合每股2.56元；去年同季該公司歸屬於股東的淨利約為24億元，合每股1.69元。第1季調整後息稅前獲利為38.7億元，合每股2.62元。

通用汽車表示，由於卡車熱銷，北美業務是該公司第1季業績改善和業績財測調升的主要原因。

該部門將本季調整後獲利增至38.4億元，年增7.4%，抵消了今年同期中國市場1.06億元的虧損和其他國際市場1000萬元的虧損。

穩定的汽車定價和北美零售額的成長，也讓通用汽車在該地區實現了10.6%的調整後獲利率，高於先前宣布的今年8%至10%範圍。

財務長雅各布森(Paul Jacobson)表示，本季該車商的車價大致持平或略有下降，但降幅沒有公司預計的2%至2.5%那麼多。

他在發布會上對記者表示：「在利率上升的時期，消費者表現得非常有韌性。」「我們認為在這種環境下可以繼續表現。」

他還指出，該公司的中國虧損比先前的預測「略好」。

通用汽車指出，其高利潤皮卡的銷售仍然強勁，而全電動車的產量在解決生產瓶頸後繼續增加。雅各布森表示，計劃2024年生產20萬至30萬輛電動車。

雖然北美市場繼續表現強勁，但美國汽車庫存水準正在上升。該公司第1季末的車輛供應量為63天，高於該車商之前50至60天的預測值。

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