現金流出1600億 美股連2周失血

美國商銀引用數據提供商EPFR資金流向和資產配置數據的每周報告顯示，截至17日的過去一周，現金等價基金出現1600億元的繳稅相關流出，而美股則連續第二周出現資金流出。

近周美股資金流出41億元，是2022年12月以來最大規模的連兩周資金流出。

16日是美國財政部年度報稅截止日期。

由於市場將聯準會降息 的預期順延到今年稍晚時，投資 人仍然對高估值感到擔憂。

美國商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示，第2季風險資產出現調整，因為市場開始將美國持續強勁的數據視為負面消息。

他說：「第1季的『好消息等於利多』變成了『好消息等於利空』。」「空頭提醒投資人，關注美國成長型股票和高收益債券 ，以觀察何時會轉變成『壞消息等於利空』。」

第1季投資人認為良好的經濟數據對公司獲利有利，即使對聯準會降息的預期有所下降，但某些貨幣寬鬆政策仍被視為近乎確定。

但是，隨著經濟數據持續保持韌性，降息被進一步順延，部分政策制訂者甚至表示進一步升息並非不可能。

美國商銀表示，衡量市場情緒的牛熊指標從5.2降至5.0，因為股票和高收益債券的資金流出超過了基金經理人調查中現金水準的降幅。