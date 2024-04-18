股價下挫 特斯拉市值跌破5000億

特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck。 (歐新社)

特斯拉 （Tesla）不鏽鋼皮卡Cybertruck的買家表示，特斯拉最近幾天延後交車時間，但沒有說明原因。道瓊 社報導，目前尚不清楚受到影響的買家人數，這是特斯拉傳出的最新挫折。而接二連三的麻煩，對執行長馬斯克 的淨資產造成沉重打擊，他的身價已從近兩年半前3,400億美元的顛峰縮水約1,600億美元 。

特斯拉股價17日早盤連續第四天下挫，一度跌逾1.7%，公司市值隨之跌破5,000億美元大關，而馬斯克本人的身價，截至美股16日收盤為1,780億美元。

特斯拉旗下最新車款Cybertruck電動皮卡去年11月上市。執行長馬斯克當時就曾警告，這款車不太可能在年底前產生大量現金流。

由於對特斯拉的擔憂日益加劇，該公司的股價近幾個月來暴跌。馬斯克上周末告訴員工，將在全球裁減逾10%員工，顯示電動車的需求正在下滑。特斯拉上季向客戶的交車量低於預期，並調降車價，可能侵蝕其利潤率。此外，馬斯克正在抵禦比亞迪等中國競爭對手的激烈競爭，並一再強調利率上升對客戶需求的痛苦影響。

馬斯克則是在X上推文說，特斯拉正在精簡銷售和交車體系。

道瓊社說，許多買家提到，特斯拉延後交車的通知甚至是在原訂交車時間的幾個小時前才發到，有的則是幾天前才告知，弄得全美各地期待拿到Cybertruck的買家怨聲載道。

馬斯克身價今年開高走低，1月他以2,290億美元的財富位居彭博富豪榜榜首，但從那時候以來，他的淨資產縮水了510億美元。