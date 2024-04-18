禮來減肥藥能治療重症OSA

禮來公司廣受歡迎的減重藥物Zepbound在兩項後期臨床試驗中顯示出治療常見的睡眠相關呼吸障礙患者的潛力。初步結果增加了減肥和糖尿病治療的潛在健康益處的清單。雖然價格高昂且承保範圍參差不齊，但去年需求猛增。根據兩項試驗的初步數據，確診肥胖一年後，Zepbound在降低阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)重症方面比安慰劑更有效。禮來計畫在即將召開的醫學會議上公布研究結果，並在年中提交給美國食品和藥物管理局(FDA)以及其他國家的監管機構。

本田 汽車緊急煞車調查升級

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，將對約300萬輛本田汽車自動緊急煞車系統意外啟動報告的調查升級為工程分析。在汽車安全監管機構要求召回之前，必須進行工程分析。此次調查包括這家日本汽車製造商廣受歡迎的雅閣轎車和CR-V跨界SUV。NHTSA已收到2876起消費者投訴，以及93起受傷事件和47起涉及本田汽車的車禍報告，這些車輛的獨特車輛識別號碼可能與該問題有關。

傳FTC阻Tapestry收購Capri

《紐約時報》Dealbook引述知情人士的話報導，美國聯邦貿易委員會(FTC)準備提起訴訟，阻止Coach母公司Tapestry以85億元收購Michael Kors所有者Capri Holdings的交易。該交易將匯集Tapestry旗下Kate Spade、Stuart Weitzman以及Capri的Jimmy Choo和Versace等頂級精品品牌；且於15日已獲歐盟和日本監管機構的批准。根據報導，FTC的5名委員將於本周開會討論此案，可能會在正式投票決定是否提起訴訟之前進行。

Travelers上季獲利成長13%

保險領頭羊旅行者公司(Travelers Companies)表示，受投資 收入增加和承保強勁抵消了巨災損失激增的影響，第1季利潤增加了13%。該公司最大的商業保險部門續保保費 較上年同期高出10.6%。由於聯準會為遏制通膨而升息，承保收益躍升57%至5.77億元，而淨投資收入成長約28%至8.46億元。核心收入升至11億元，合每股4.69元；而去年同期為9.7億元，合每股4.11元。基本綜合成本率從去年同期的90.6%提高至87.7%。比率低於100%代表保費收入高於支付的理賠金額。