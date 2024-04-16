美股最錢線/殖利率升破4.6% 不利大盤走勢

隨著通膨持續反彈，美股 與10年期美債殖利率 的相關性在過去一個月再次逆轉為負相關。華爾街大空頭、摩根史坦利首席股票策略師威爾森(Mike Wilson)認為，這代表美債殖利率上升可能會對美股構成壓力。

他在最新文章中表示：「進入4月以來，10年期美債殖利率累計上漲超過30個基點。」10年期殖利率最新報4.6%。

他強調，由於去年10月以來美股反彈很大程度上是殖利率下降導致估值乘數上升的結果，因此如果殖利率進一步上升，未來一段時間美股面臨的可能是一場逆轉走勢。

4.5%被市場視為利率的分水嶺，它可能決定利率是否會再次升至2023年的高點。交易員之前預計聯準會今年將降息 3次，但隨著3月CPI數據全面超過預期，市場目前傾向於只會降息一到兩次。甚至有人認為聯準會可能會被迫重啟升息。

荷蘭ING銀行美洲區研究主管嘉維(Padhraic Garvey)表示，目前10年期美債殖利率的走勢與美國史上利率高點時期不符；如果這種情況持續下去，那麼殖利率很有可能會升至5%。

另外值得注意的是，雖然周期性類股跑贏大盤，但優質股仍是美股上漲的主要驅動力。

最近能源股的上漲反映了市場對通膨維持高位、經濟持續復甦的預期。在各類受益於「再通膨」主題的產業中，能源類股的估值仍相對較低，因此配置能源股或許是博取「再通膨」主題收益的性價比較高的方式 。

威爾森指出，考慮到當前經濟處於周期後段，優質股和周期股並存的情況是合理的。如果是早期，低品質周期股和小型股的表現會更持續。

最後，他也提到，過去一年美國經濟成長絕大程度是財政刺激的結果，而這些刺激是靠不斷擴大的赤字實現的。投資人應關注當前經濟成長對財政刺激的依賴，以及隨之而來的風險。（財經新聞組）