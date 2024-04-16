蘋果庫克 訪越 期提高銷售量

蘋果執行長庫克15日抵達越南 河內，希望能提高這個新市場的銷售量。根據當地媒體報導，庫克將在為期兩天的訪問期間與蘋果用戶、開發者和內容創作者會面。庫克在X上發布了在河內與音樂家的照片，並喝了一杯蛋咖啡。根據IDC數據，以出貨量計算，蘋果已悄悄成長為越南第三大智慧型手機供應商，僅次於中國電子產品製造商Oppo和三星。隨著這家iPhone製造商希望將其產品組裝多元化，遠離中國，越南已成為製造的關鍵地點。

OpenAI 在東京設亞洲辦事處

ChatGPT開發商OpenAI宣布在日本東京開設第一個亞洲辦事處，意在擴大其全球影響力。執行長奧特曼14日發布聲明表示：「我們很高興來到日本，這裡有著豐富的人才和技術的歷史，可以共同做更多的事情。」「我們相信人工智慧(AI)將透過賦予人們更多創造力和生產力來加速工作，同時也為當前和尚未想像的新興行業提供廣泛的價值。」該公司任命長崎忠雄(Tadao Nagasaki 為OpenAI Japan的新總裁，負責領導商業和市場參與工作。

NHTSA調查Lyriq煞車失靈

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，已啟動初步評估，以調查與3322輛通用凱迪拉克Lyriq電動車失去煞車輔助相關的索賠。NHTSA收到有關煞車踏板踩不下去，隨後在啟動或行駛時出現「煞車系統故障」訊息。評估涵蓋2023年車型。根據初步評估報告，通用汽車表示，電子煞車控制模組有一個內部主軸，在防鎖死煞車系統(ABS)作用時可能會斷裂，車輛可能會失去煞車輔助、速度受限， ABS 會失去部分功能。

嘉信理財第1季獲利下降15%

嘉信理財表示，由於客戶存款和借款利息上升抵消了資產管理費飆升帶來的收益，該公司第1季獲利下降15%。聯準會升息迫使嘉信理財等公司提高存款利息。存款是用於投資生息資產和發放貸款的重要資本來源。嘉信理財也舉債來增加融資，這進一步打擊了利息收入。嘉信理財在截至3月31日當季平均支付1.35%的存款利息，而去年為0.73%。從聯邦房屋貸款銀行(FHLB)借款的利率為5.27%，而一年前為5.05%。淨利息收入下降19%至22.3億元。