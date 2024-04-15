我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新加坡準總理黃循財歷任8部會 愛搖滾彈吉他

挺巴人士 封鎖金門大橋、歐海爾機場與費城交通

通膨削弱美債需求之際 美發債額將再創新高

編譯陳苓／綜合外電
美債賣壓加劇之際，美國政府5月須再標售約3,860億美元的公債。部分人士憂慮，美債供給過剩，將撼動債市，推升政府的借貸成本，並傷害經濟。（路透）
美債賣壓加劇之際，美國政府5月須再標售約3,860億美元的公債。部分人士憂慮，美債供給過剩，將撼動債市，推升政府的借貸成本，並傷害經濟。（路透）

上周美國10年期公債標售的買氣疲弱，加劇通膨熾熱所引發的債市賣壓。值此時刻，美國政府5月須再標售約3,860億美元的公債。部分人士憂慮，美債供給過剩，將撼動債市，推升政府的借貸成本，並傷害經濟。

美國公債的發行量破表，今年前三個月出售了7.2兆美元的公債，為歷來單季新高。今後舉債額預料有增無減，未來十年的公債發債額，估計將從28兆美元增至48兆美元，遠高於十年前的13兆美元。

與此同時，還有公債再融資的問題，阿波羅全球管理公司的首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）表示，光是今年到期的美債，就達破紀錄的8.9兆美元，占美國未償付公債的約三分之一。而美國報稅季即將到來，眾人抽資支付稅款，將導致流動性減少。

儘管幾乎沒有人認為美債標售會失敗收場，但通膨持續黏著，利率將須維持高檔更長一段時間，使一些人擔心大舉發售新債，會讓債市波動更為劇烈。美國3月消費者物價指數（CPI）10日出爐後，10年期美債殖利率跳升近20個基點，寫2022年來的最大單日漲點。

然而，美債仍有兩大支撐因素，一是據上周公布的聯準會（Fed）3月會議紀錄，Fed可能會將縮表速度減半，到期後、不再重新投資的美債金額，考慮從目前的每月600億美元，降至300億美元。另一支撐因素是，歐元區和日本都有經常帳盈餘，美債是這些國家存放現金，並取得逾4%殖利率的安全之所。

殖利率 投資 融資

上一則

小超市起家 周怡華加拿大打造台灣「食」力王國

延伸閱讀

全美10大通膨區 第1名是這城市 密州聖路易居第4 費城第7 芝16

全美10大通膨區 第1名是這城市 密州聖路易居第4 費城第7 芝16
G20財長會 聚焦強勢美元

G20財長會 聚焦強勢美元
IMF總裁示警：改善通膨和債務…否則全球經濟將迎「微溫十年」

IMF總裁示警：改善通膨和債務…否則全球經濟將迎「微溫十年」
美股最錢線/通膨波動是常態 股指會續漲

美股最錢線/通膨波動是常態 股指會續漲

熱門新聞

阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

馬雲內部發聲：互聯網行業三年足以天翻地覆 一切才剛開始

2024-04-09 22:25
調查顯示近三分之一企業願意嘗試每周工作4天。（路透）

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

2024-04-14 20:54
美國股市最近挫跌，已使史坦普500指數眼看就要跌破一條重要上升趨勢線，是五個月來首見，顯示美股這波漲勢已走到「撐不住就塌陷」的關鍵時刻。（路透）

史坦普500這價位失守恐兵敗山倒 分析師：美股面臨關鍵時刻

2024-04-12 06:55
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美通膨連3月超熱 分析師：別指望Fed今年降息了

2024-04-10 11:30
由於通膨和地緣政治擔憂再次削弱了華爾街投資者信心，美股遭到拋售。主要銀行股的大幅下跌也給市場帶來壓力。（路透）

擔憂通膨和地緣政治 道指大跌475點

2024-04-12 16:41
蘋果將把Mac產品線轉向人工智慧晶片，該公司上漲4.33%。創2023年5月以來最佳單日走勢。路透

蘋果帶動科技股反彈 那指收創新高

2024-04-11 16:47

超人氣

更多 >
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧
餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」
每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持