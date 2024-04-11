訂位強勁 達美航空轉虧為盈

達美航空第1季轉虧為盈，執行長巴斯蒂安表示，隨著旅遊旺季的臨近，休閒和商務旅行的訂位量都非常強勁。該航空公司今年前三個月獲利3700萬元，合每股6分，去年同期為虧損3.63億元或每股57分。調整後獲利2.88億元，合每股45分，高於2023年第1季的1.63億元和每股25分。營收為125.6億元，較去年成長6%，略低於分析師預期。

利率逾7% 房貸再融資仍熱烈

整體房貸需求現已連續3周橫盤整理。但上周想要買房的人和希望透過再融資省錢的人之間出現了分歧。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周僅增加0.1%，基本持平。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.91%上升至7.01%；房貸再融資申請本周增加10%，較一年前同周增加 4%。購屋房貸申請本周下降5%，較一年前同周下降23%。

較高點跌10% 輝達 進入修正

晶片製造巨頭輝達(Nvidia)已進入「修正區間」，其股價較歷史高點下跌10%。生產繪圖晶片(GPU)的輝達一直是人工智慧(AI )熱潮的主要受益者；AI熱潮提振了對其晶片的需求。輝達GPU通常用於計算密集型AI應用程式，例如OpenAI的ChatGPT AI聊天機器人。其伺服器晶片也是資料中心的關鍵組成部分。然而，該股過去兩周承受賣壓，較3月25日創下的每股950元歷史最高收盤價下跌10%。

傳馬斯克本月訪印會見莫迪

知情人士透露，特斯拉 執行長馬斯克本月將訪問印度，會見印度總理莫迪，預計將宣佈在該國投資和開設新工廠的計畫。消息人士指出，這位億萬富翁將於4月22日當周在新德里會見莫迪，並將分別宣布他的印度計劃。《路透》先前曾報導，特斯拉官員預計將於本月訪問印度，為製造廠選址，該工廠需要投資約20億元。

特斯拉仍在瑞典遭工會抵制

瑞典特斯拉機械工人的罷工是該國最長的勞資糾紛之一。雖然馬斯克表示風暴已經結束，該工會表示，罷工繼續擾亂特斯拉的營運，並引起投資人的密切關注。幾個月來，特斯拉在北歐一直面臨壓力。自去年10月以來，瑞典IF Metall機械工人提出的集體協議要求受到同情行動的支持。