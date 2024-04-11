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CPI超過預期 降息時間再延

財經新聞組／綜合報導

3月消費者物價指數(CPI)的加速快於預期，可能打破聯準會很快降息的希望。

勞工部勞工統計局報告表示，CPI本月上漲0.4%，較上年同月上揚3.5%，比2月高出0.3個百分點。接受《道瓊》調查的經濟學家之前預計月增0.3%，年增3.4%。

剔除波動較大的食品和能源成分後的核心CPI也較上月上漲0.4%，較去年同期上漲3.8%；預測值分別為0.3%和3.7%。

住房和能源成本推動了所有項目的成長。能源繼2月上漲2.3%後再上漲1.1%，而占CPI權重約三分之一的住房成本上漲0.4%，較去年同期上漲5.7%。對今年住房相關成本下降的預期一直是聯準會論點的核心。

食品價格較上月上漲0.1%，較去年同期上漲2.2%。然而，食品類別卻出現一些巨大的漲幅。受雞蛋價格上漲4.6%的推動，肉類、魚類、家禽和雞蛋的價格上漲0.9%。奶油下跌5%，穀物和烘焙產品下跌0.9%。外食增加了0.3%。

其他項目方面，二手車價格下降1.1%，醫療服務價格上漲0.6%。

市場原本預計聯準會將於6月開始降息，預計全年將降息3次。但在CPI公布後發生了巨大變化，交易員現在將首次降息延後至9月。

剔除能源後，3月服務業指數成長0.5%，年率成長5.4%，也與聯準會的目標不符。

降息 聯準會 勞工部

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