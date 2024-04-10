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美通膨數據火爆 桑默斯示警恐升息 巴克萊估只剩1次降息

編譯葉亭均／綜合外電
美國前財長、現任哈佛大學教授桑默斯。(路透)
美國前財長、現任哈佛大學教授桑默斯。(路透)

在美國公布3月通膨率數據高於預期後，市場紛紛收斂對聯準會（Fed）的降息預期。渣打銀行和巴克萊分別預估今年只會降息兩次、一次，美國前財長桑默斯甚至警告，火爆通膨數據代表必須認真思考Fed接下來轉向升息的風險。美國總統拜登則堅持認為，他仍然預期Fed年底前將降息。

聯準會兩位官員也發表相關看法，芝加哥聯準銀行總裁古斯比表示，關於通膨能否像去年那樣輕鬆下滑，這問題在今年變得更難以回答。他說，決策官員的通膨降溫之路仍有長路要走，但今年在壓低物價與維持高度就業之間的須做出更大的權衡取捨。

今年有決策投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金也表示，周三的數據顯示通膨可能需要一些時間才能回落。

美國3月消費者物價指數（CPI）年增幅達3.5%，較前月的3.2%上升，也高於市場預估的3.4%；核心CPI年比增幅達3.8%，高於分析師預估的3.7%，月增幅達0.4%。

巴克萊分析師團隊周三表示，該銀行現在認為Fed今年只會降息一次，時間在落在9月，降幅為25個基點（1碼）。巴克萊說，如果到6月，核心CPI月增幅放緩至0.2%，9月降息就有可能，但也幾乎同樣有可能延後至12月再降息，「尤其如果事實證明通膨放緩的進展比預期慢」。

渣打策略師現在預期Fed今年只會降息兩次，而非四次，預期降息可能會在7月啟動。渣打全球G10外匯研究主管英格蘭德說：「3月核心和超級核心數據高升，也增加了通膨被證明比Fed想像更難抑制的可能性」，「我們已延後對首次降息的預期，但也看到頑固的通膨將問題從『何時』轉向『是否』的可能性在提高」。

美國前財長、現任哈佛大學教授桑默斯接受彭博採訪時表示，「必須認真思考下一次利率行動是上調而非下調的可能性」，他說這種情況的機率達15%到25%。

桑默斯說：「在我看來，6月降息將是危險而令人震驚的錯誤，堪比Fed在2021年夏季所犯的錯誤」，「我們現在不需要降息。」

桑默斯表示，情勢在6月前仍有可能發生變化，因為經濟指標可能逆轉、金融市場可能下跌。他說機率仍然指向Fed今年降息，「但不像市場消化的這麼高」。

拜登周三在白宮與日本首相岸田文雄共同召開記者會時表示，「我堅持年底前會降息的預測」。他說，周三的報告可能會將降息啟動的時間至少延後一個月，但他不確定央行最終會如何行動。他說：「我們已把通膨率從9%大幅降至接近3%，我們的處境更好。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

降息 拜登 聯準會

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