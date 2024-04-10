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諾福克南方6億和解出軌理賠

財經新聞組／綜合報導

諾福克南方鐵路公司同意支付6億元達成一項集體訴訟和解協議；該訴訟與2023年2月俄亥俄州東部發生的火車脫軌事故有關。

該公司表示，如果法院批准該協議，將和解出軌方圓20英里範圍內的所有集體訴訟索賠，以及出軌方圓10英里內選擇參與居民的人身傷害索賠。

諾福克南方補充說，個人和企業將都能以其認為合適的任何方式使用和解賠償，以解決脫軌帶來的潛在不利影響，其中可能包括醫療保健需求、財產恢復和任何淨業務損失的賠償。出軌10英里範圍內的個人可以自行決定，選擇為過去、當前或未來因出軌造成的任何人身傷害獲得額外賠償。

不過該公司表示，和解協議不包括也不構成承認任何責任、不當行為或過失。

和解協議預計將於2024年4月稍後提交給美國俄亥俄州北區地方法院以供初步批准。根據和解協議向集體成員支付的款項可能會在今年年底開始，具體取決於法院的最終批准。

諾福克南方鐵路公司已經花費超過11億元來解決脫軌事件，其中包括向東巴勒斯坦及其居民提供超過1.04億元的直接援助。部分是用於支付清理費用。拜登總統從未宣布東巴勒斯坦發生災難，這對許多居民來說是一個痛處。鐵路公司已承諾設立一項基金，幫助滿足社區的長期健康需求，但尚未實現。

聯邦官員上周表示，火車脫軌的後果不屬於突發公共衛生事件，因為廣泛的健康問題和持續的化學物質暴露尚未記錄。

2023年2月諾福克南方鐵路脫軌事件後，環保署從未正式認定，即使這場災難迫使東巴勒斯坦半個城鎮撤離，並引發人們對洩漏和燃燒的化學物質可能造成長期健康後果的許多擔憂。脫軌3天後，決定炸開五輛裝滿氯乙烯的罐車並焚燒這種有毒化學品，更加劇了污染問題。

俄亥俄州 巴勒斯坦 拜登

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