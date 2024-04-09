財經簡訊

3月小企業信心逾11年新低

最新調查顯示，由於對通膨的擔憂加劇，美國小型企業信心在3月跌至11年來的最低水平。全國獨立企業聯合會(NFIB)的小型企業樂觀指數上個月下跌0.9點至88.5，為2012年12月以來的最低水準；也是連續27個月低於50年平均值98。25%業主表示通膨是經營業務時最重要的問題，反映出投入和勞動成本上升；比2月上升2個百分點。提高平均售價的企業較上月上升7個百分點；普遍出現在金融、零售、建築、批發和運輸業。雖然勞力需求正在降溫，但提高薪資的企業比例也有所增加。

輝瑞RSV疫苗 可保護成年人

輝瑞表示，在一項後期臨床試驗中，該公司的一種疫苗顯示出有可能保護18至59歲因呼吸道合胞病毒(RSV)而重病的高風險成年人。初步數據顯示，輝瑞的Abrysvo疫苗可以幫助保護更廣泛的人群免受RSV感染。該疫苗目前已在美國、歐洲、日本和其他國家獲得批准，適用於60歲及以上的成年人和準媽媽，以便將保護傳遞給胎兒。但全球尚無批准用於年輕高風險成年人的RSV疫苗注射。

傳黑石為歐舒丹私有化融資

知情人士透露，歐舒丹國際公司(L'Occitane International SA)的億萬富翁老闆蓋格(Reinold Geiger)即將在黑石(Blackstone Inc.)幫助下，將這家護膚品公司私有化，可能終結該公司在香港證券交易所14年的連續上市。這家全球最大資產管理公司可能會為收購提供債務融資；最快幾天內就會發布公告。歐舒丹9日在香港暫停交易，等待有關收購代碼的公告。蓋格考慮提供每股26港元溢價20%的報價，並和黑石已為該交易安排融資。

美擬補貼三星 逾60億美元

路透報導，拜登政府計劃下周宣布將向三星電子提供超過60億美元的補貼金，助三星在德州泰勒市擴大晶片生產。消息人士透露，這筆補助提供給三星在泰勒的四座設施營建，其中包含三星在2021年宣布以170億美元設立的晶圓廠、另一座工廠、先進封裝廠與研發中心。消息人士表示，這項協議中，三星將把在美國的投資金額提高超過一倍至440億美元以上，其中包含在還沒公開的另一個地點進行投資。美國商務部不願對路透的消息置評。