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亞特蘭大聯準銀行總裁重申 預計今年降息一次 但留有餘地

編譯季晶晶／綜合外電
亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克重申預計今年降息一次，但留了餘地。（路透）
亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克重申預計今年降息一次，但留了餘地。（路透）

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周二（9日）在Yahoo Finance直播中重申他對今年降息一次的預期，但他補充說，如果經濟形勢發生變化，他對延遲降息或進一步降息抱持開放態度。

波斯提克強調美國經濟和勞動市場的持續強勁，但表示就業市場的疲軟跡象將促使他考慮比目前預期的更早和更多的降息。此前他表示預計聯準會將在第4季降息。

當被問到聯準會今年完全不降息的前景時，他說：「我確實認為風險是平衡的，鑒於美國經濟一直如此強健有力，富有韌性——我不能排除甚至可能必須進一步延遲降息的可能性。」

但他還說：「如果我開始得到不同訊號，表明勞動市場將面臨很多痛苦，那麼我會願意改變我們的政策立場，也許更早降息。」

聯準會官員3月對於今年將如何積極降息意見不一。央行的點陣圖顯示，10名官員預測今年將降息3碼或更多，9名官員預計降息兩碼或更少。

波斯提克表示，他「很感恩」美國經濟繼續創造大量就業機會，並將最近的就業報告描述為「令人驚喜的上揚」。

雖然與東南地區的商業聯繫讓他相信就業市場將保持穩固，但波斯提克表示，他的目標是在「儘可能減少就業方面損害」的情況下，使通膨率回到2%，「如果像馬上要遇到懸崖了，我肯定會納入考量，思考何時適合降息」。

降息 就業 聯準會

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