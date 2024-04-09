亞特蘭大聯準銀行總裁重申 預計今年降息一次 但留有餘地

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克重申預計今年降息一次，但留了餘地。（路透）

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周二（9日）在Yahoo Finance直播中重申他對今年降息 一次的預期，但他補充說，如果經濟形勢發生變化，他對延遲降息或進一步降息抱持開放態度。

波斯提克強調美國經濟和勞動市場的持續強勁，但表示就業 市場的疲軟跡象將促使他考慮比目前預期的更早和更多的降息。此前他表示預計聯準會 將在第4季降息。

當被問到聯準會今年完全不降息的前景時，他說：「我確實認為風險是平衡的，鑒於美國經濟一直如此強健有力，富有韌性——我不能排除甚至可能必須進一步延遲降息的可能性。」

但他還說：「如果我開始得到不同訊號，表明勞動市場將面臨很多痛苦，那麼我會願意改變我們的政策立場，也許更早降息。」

聯準會官員3月對於今年將如何積極降息意見不一。央行的點陣圖顯示，10名官員預測今年將降息3碼或更多，9名官員預計降息兩碼或更少。

波斯提克表示，他「很感恩」美國經濟繼續創造大量就業機會，並將最近的就業報告描述為「令人驚喜的上揚」。

雖然與東南地區的商業聯繫讓他相信就業市場將保持穩固，但波斯提克表示，他的目標是在「儘可能減少就業方面損害」的情況下，使通膨率回到2%，「如果像馬上要遇到懸崖了，我肯定會納入考量，思考何時適合降息」。