我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日全食縮時攝影 體驗太陽消失「天暗瞬間」

夏立言訪美國務院會晤行政官員 談台灣選後新局

路透：美下周宣布三星獲60億-70億美元晶片補貼 在德州擴廠

編譯葉亭均／綜合外電
知情人士說，三星將獲得美國提供60億-70億美元晶片補貼金，用於在德州擴廠。圖為三星電子在南韓水原市的總部大樓。（路透）
知情人士說，三星將獲得美國提供60億-70億美元晶片補貼金，用於在德州擴廠。圖為三星電子在南韓水原市的總部大樓。（路透）

路透引述兩位知情消息人士的說法報導，拜登政府計劃下周宣布將向三星電子提供60億至70億美元的補貼金，助三星在德州泰勒市擴大晶片生產。

其中一位消息人士說，美國商務部長雷蒙多將宣布這筆補貼金，提供給三星在泰勒的四座設施營建，其中包含三星在2021年宣布以170億美元設立的晶圓廠、另一座工廠、一座先進封裝廠與一座研發中心。

消息人士表示，做為這項協議的一環，三星將把在美國的投資金額提高超過一倍至440億美元以上，其中將包含在還沒公開的另一個地點進行投資。

美國商務部不願對路透的消息置評。三星和德州州長艾波特（Greg Abbott）的辦公室未立即回應置評請求。

一名知情人士說，這會是規模第三大筆的補助案，緊隨在台積電之後；台積電在8日獲得66億美元補助金，並同意在美國的投資額從250億美元擴大至650億美元，並且在2030年前新蓋第三座亞利桑那廠。英特爾則是在上月獲得核發85億美元的補貼金。

這些公告敲定了一系列重大的晶片與科學法補助撥款案，此時美國尋求擴大國內晶片生產，並且吸走原本可能投資在中國和亞洲地區設廠的資金。

美國國會在2022年核准晶片與科學法，要以527億美元研發和製造補貼金提高美國國內半導體生產。議員們也核准750億美元的政府貸款和貸款擔保。不過一位消息人士說，三星沒有計劃申請貸款。

美國晶片科學法的目標是降低對中國大陸和台灣的仰賴，根據半導體協會的資料，美國在全球半導體製造產能的占比，已從1990年的37%，2020年降至12%。

兩位消息人士說，美國總統拜登將不會參與這場活動。目前拜登正面臨對抗川普、在11月大選贏得連任的苦戰。其中一人表示，共和黨籍的德州州長艾波特受邀出席活動。台積電和英特爾都是在關鍵的「搖擺州」亞利桑那州擴大晶片生產，至於三星在共和黨票倉德州擴大生產晶片，顯然不太可能幫助拜登選情。

三星 晶片 拜登

上一則

摩根大通戴蒙警告 未來幾年內美國利率可能升到8%以上

延伸閱讀

盼馬習二會實現 蘇起推測習近平有意釋出這個訊號

盼馬習二會實現 蘇起推測習近平有意釋出這個訊號
美日峰會聲明曝光：支援烏克蘭 兩國討論共同生產防禦裝備的新體制

美日峰會聲明曝光：支援烏克蘭 兩國討論共同生產防禦裝備的新體制
台積電獲拜登政府66億補助、50億低利貸款 將蓋亞利桑納三廠

台積電獲拜登政府66億補助、50億低利貸款 將蓋亞利桑納三廠
日本首相岸田文雄正式訪美 攜櫻花樹苗啟程

日本首相岸田文雄正式訪美 攜櫻花樹苗啟程

熱門新聞

今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

2024-04-06 08:21
電動車大廠特斯拉第1季交車數不如預期，分析師形容這慘況有如「火車出軌撞進磚牆」。(路透)

特斯拉Q1表現有多慘？分析師：有如火車出軌撞磚牆

2024-04-02 11:21
原油價格上漲。WTI油價突破每桶86元，達到10月以來的最高水平，引發人們對能源價格助推通膨再度加速的擔憂。路透

油價飆升+降息可能延後 道指暴跌530點

2024-04-04 16:49
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。（路透）

​馬斯克成奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

2024-04-01 22:30
美國最近開始流行如廁後洗肛門用的「坐浴盆」；圖為示意圖。(圖/123RF)

衛生紙之亂…如廁後「坐浴盆」清洗 終於在美掀風潮

2024-04-01 02:15
輝達執行長黃仁勳。（中央社）

富比世富豪榜出爐 黃仁勳膺華人首富 泰勒絲首度上榜

2024-04-02 15:48

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
張柏芝「神隱」是被兒子氣到住院？ 16歲謝振軒遭爆做了這件事…

張柏芝「神隱」是被兒子氣到住院？ 16歲謝振軒遭爆做了這件事…