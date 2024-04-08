路透：美下周宣布三星獲60億-70億美元晶片補貼 在德州擴廠

知情人士說，三星將獲得美國提供60億-70億美元晶片補貼金，用於在德州擴廠。圖為三星電子在南韓水原市的總部大樓。（路透）

路透引述兩位知情消息人士的說法報導，拜登 政府計劃下周宣布將向三星 電子提供60億至70億美元的補貼金，助三星在德州泰勒市擴大晶片 生產。

其中一位消息人士說，美國商務部長雷蒙多將宣布這筆補貼金，提供給三星在泰勒的四座設施營建，其中包含三星在2021年宣布以170億美元設立的晶圓廠、另一座工廠、一座先進封裝廠與一座研發中心。

消息人士表示，做為這項協議的一環，三星將把在美國的投資金額提高超過一倍至440億美元以上，其中將包含在還沒公開的另一個地點進行投資。

美國商務部不願對路透的消息置評。三星和德州州長艾波特（Greg Abbott）的辦公室未立即回應置評請求。

一名知情人士說，這會是規模第三大筆的補助案，緊隨在台積電之後；台積電在8日獲得66億美元補助金，並同意在美國的投資額從250億美元擴大至650億美元，並且在2030年前新蓋第三座亞利桑那廠。英特爾則是在上月獲得核發85億美元的補貼金。

這些公告敲定了一系列重大的晶片與科學法補助撥款案，此時美國尋求擴大國內晶片生產，並且吸走原本可能投資在中國和亞洲地區設廠的資金。

美國國會在2022年核准晶片與科學法，要以527億美元研發和製造補貼金提高美國國內半導體生產。議員們也核准750億美元的政府貸款和貸款擔保。不過一位消息人士說，三星沒有計劃申請貸款。

美國晶片科學法的目標是降低對中國大陸和台灣的仰賴，根據半導體協會的資料，美國在全球半導體製造產能的占比，已從1990年的37%，2020年降至12%。

兩位消息人士說，美國總統拜登將不會參與這場活動。目前拜登正面臨對抗川普、在11月大選贏得連任的苦戰。其中一人表示，共和黨籍的德州州長艾波特受邀出席活動。台積電和英特爾都是在關鍵的「搖擺州」亞利桑那州擴大晶片生產，至於三星在共和黨票倉德州擴大生產晶片，顯然不太可能幫助拜登選情。