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精神暫停交機 機師休無薪假

財經新聞組／綜合報導

精神航空(Spirit Airlines)表示，將延後接收全新空中巴士新機，並讓約260名機師暫時休假，以增加流動性。

執行長克里斯蒂(Ted Christie)在給員工的報告中表示，「當然這些措施不是我們想要採取的，但為了確保Spirit擁有強大且盈利的未來，它們是必要的。」

Spirit表示將所有原定2025年第2季到2026年底交機的空中巴士飛機，延後至2030年和2031年才接收。但延期項目不包括直接租賃方案在內，明年第第2季和第3季各租賃一架；而原訂2027年至2029年的交機也不受影響。

這家廉航公司表示，延後接收新機將在未來2年內增加約3.4億元的流動性。

克里斯蒂在新聞稿中表示：「延後這些飛機的交機讓我們有機會重新調整業務並專注於核心航空公司，同時適應競爭環境的變化。」

該公司許多空中巴士飛機因普惠公司引擎召回而面臨停飛的困境。但到2024年底，它將每月收到停飛的普惠引擎補償金，這將使流動資金增加1.5至2億元。

Spirit表示，機師休無薪假將於9月生效。空服員協會告訴會員，該航空公司也已為空服員安排了休假，但「並無計劃」讓機組人員休假。精神航空將關閉其大西洋城空服員基地，員工將被重新分配。

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